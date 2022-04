Sokolům chyběli do širší rotace zraněný Pavlovič a nemocný Šoula. Na hře se asi projevil i fakt, že jejich zkušenější sestava musela absolvovat třetí duel v pěti dnech.

Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín 80:91 (20:29, 41:47, 59:70). Body: Stamenkovič 21, Pešakovič 18, Sedmák 15, Vujovič 13, Škranc 8, O. Peterka 5 – Osaikhwuwuomwan 15, Pomikálek 15, Šiška 15, Alston 14, Nichols 14, Svoboda 11, Galloway 5, Kroutil 2. Rozhodčí: Vyklický, Baloun, Blahout. Trojky: 8:9. Trestné hody: 16/10 – 24/16. Doskoky: 30:41. Fauly: 22:21. Pět osobních chyb: 1:0 (39. Sedmák). Diváci: 484. Konečný stav série: 1:2.

„Byli jsme v úzké rotaci, navíc měli zdravotní problémy. Děčín vyhrál i postoupil zaslouženě, poslední dva zápasy nás přehrál. Snažili jsme se mu to znepříjemnit, ale Děčín vedl od začátku do konce. Chvílemi jsme to zdramatizovali, ale o těch deset dvanáct bodů byl lepší. I když se nám zdraví vyhýbalo, kluci odehráli zápas se ctí. Odbojovali to a za sezonu jim děkuji,“ uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Co se dá dělat, byl to třetí zápas v pěti dnech. Po fyzické stránce to bylo těžké, Děčín je tvrdý tým. A bohužel oni dali vše, zatímco my jsme se netrefovali,“ poznamenal Nikola Pešakovič, křídelní hráč Královských sokolů.

Východočeši tak končí tento ročník Kooperativa NBL na devátém místě. „Měli jsme hodně problémů s covidem, se zraněními a se vším možným,“ vyjmenoval Pešakovič důvody, proč to nedopadlo o něco lépe. „Můžeme ale být hrdí na náš tým, jak celou sezonu bojoval,“ dodal.