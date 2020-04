Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Dotkl se stejně jako ostatních sportů – veškeré soutěže všech kategorií hokejbalový svaz přerušil, stejně tak jsme v klubu zrušili všechny společné tréninky. Byly zrušeny všechny reprezentační akce, kam máme v jednotlivých kategoriích nominovány desítky hráčů, všechny mládežnické turnaje i přátelské zápasy.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Jarní část soutěží začala zkraje března, kdy se stihlo odehrát jen jedno kolo a to v soutěžích dorostu, juniorů , extraligy mužů a krajské soutěže. Všechny týmy věnovaly přes zimní přestávku velké úsilí, aby se připravily na jarní část a následné play off. A prozatím to vypadá, že veškeré úsilí i prostředky do této přípravy byly z hlediska sportovního vynaloženy zbytečně. Nicméně chápeme všichni vážnost situace – teď musí jít sport stranou a bojuje se s jiným soupeřem – zákeřnějším a nebezpečnějším a jinde, než na hřišti.

Jaké měl váš klub pořádat větší akce či turnaje?

Byly prozatím odloženy i veškeré turnaje v nejmladších kategoriích od mikropřípravek po žáky, kde jsme u některých byli i pořadateli nebo spolupořadateli. Čím déle bude karanténa trvat, tím více je pravděpodobné, že se většina nebo žádné z nich neodehrají. Je nám to líto zejména kvůli dětem, jejichž nadšení a láska k hokejbalu je nakažlivá.

Víte už, jak se bude řešit jejich případný posun?

Můj osobní názor je, že tato sezóna je „odpískaná“ – i když oficiálně je zatím „přerušená“. Jarní část je od března do cca poloviny června. Jsme tedy už vlastně v půlce jarní části. Moc si totiž nedovedu představit – i kdyby se ten virus podařilo rychle porazit – model soutěží, aby je bylo možno spravedlivě a smysluplně dohrát. Ale podotýkám – je to jen můj názor a rád se budu plést.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Vše je na individuálních doporučení a plánech trenérů jednotlivých kategorií. Ovšem všichni chápeme, že je to v kolektivním sportu, jako je hokejbal, těžké. Všichni měli za sebou těžkou zimní přípravu a všichni se těšili, až s hokejkou vběhnou mezi mantinely. A teď zase „jen“ individuální“ příprava. Navíc jen s „mlhavou“ motivací, že se ještě do prázdnin vyběhne na hřiště. Takže největší boj je teď pro hráče asi s vlastní psychikou. Sparingpartnerem jim jsou různé výzvy, návody a cvičení na sociálních sítích (facebook, youtube atd.).

Naše PR pro nejmladší děti připravilo pro rozptýlení a aby „nezapomněly na hokejbal“ soutěž o ceny v kreslení s hokejbalovým motivem.

Očekáváte další komplikace včetně finančních?

Komplikace podle mě nejsou ani tak nyní, ale teprve přijdou a čím déle bude mimořádná situace trvat, tím větší budou. Propad ekonomiky se určitě promítne do všech oblastí našeho života, tedy i sportovního. Obávám se, že na sport bude v počátcích „pokoronavirového“ období méně prostředků jak ze strany státu a jeho různých příspěvků a dotací, tak pravděpodobně ze strany jednotlivých sponzorů, obzvlášť těch, kteří nyní ekonomicky cítí dopad pandemie na vlastním ekonomickém fungování. Ale věřím jim všem, že pokud nám byli věrní v časech dobrých, zůstanou nám v rámci svých možností věrní i v časech horších.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Všechno špatné je pro něco dobré. V době epidemie se ukázala soudržnost lidí a ochota pomoci. Jsem optimista a doufám, že nám všem toto uvědomění vzájemné sounáležitosti vydrží i do doby po karanténě. Že tedy dokážeme společně překonat případné těžkosti. Hokejbal je sport krásný a hokejbalisté jsou zvyklí tvrdě makat a prát se s jakýmkoliv soupeřem i leccos tomu sportu obětovat. Takže se – byť to asi nebude jednoduché – budoucnosti vůbec nebojím. Nejspíš budeme muset slevit z našeho životního standardu, ale máme hokejbal rádi, takže spolu to zvládneme. Zatím se opatrujte , a až ten virus porazíme, uvidíme se opět na hřišti. Možná fyzicky o něco slabší, ale morálně určitě silnější.