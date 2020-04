Jejich členové se nemohou potkávat ve svých klubech. Vyfasovali tak domácí úkoly a v izolaci se snaží co nejlépe připravit na letošní sezonu. Jedním z nich je DAITÓ RYU – sportovní bojová umění Pardubice.

Se situací u judistů nás seznámí Marcel Šaroch – trenér, zodpovědný za přípravu dětí od 6 -15 let a Martin Šaroch – trenér zodpovědný za přípravu dětí od 15 – 21 let.

Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Marcel - Myslím si, že hodně, zrušily se důležité závody a ti, kteří se připravovali na důležité turnaje a jsou posledním rokem v dané kategorii, tak ty to mrzí nejvíce, kvalifikační turnaje na MČR apod. Děti hodně trpí sociální izolací.

Martin - Někteří se mohli ještě nominovat na ME, MS nebo OH. Nyní je již známo, že se OH přesouvají na příští rok a to se týká i některých nominačních závodů, které byly přesunuty, nebo se zrušily úplně.

A vašeho klubu?

Marcel - Nejvíce to ovlivní tréninky a přípravu u dětí, rozvoj techniky automatizace, kondiční přípravy a s tím související příprava na budoucí závody. Pokud je rodiče nedostanou od počítačů nebo jiné elektroniky, až přijdou na tréninky, bude se „začínat od začátku“.

Martin - Pro některé jde o poslední možnost se probojovat na ME a MS. V našem klubu máme holky v širší reprezentaci či reprezentaci, které jsou posledním rokem v jejich věkové kategorii a ME mají na začátku června, ale díky vládním opatřením nemají možnost se tam probojovat. Všechny nominační turnaje zrušili. Další se mohli ukázat na velkých turnajích před repre trenéry, ale mají stejný problém jako holky.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Marcel - Většinou začíná na konci ledna u ml. a st. Žáků, kdy začínají první přípravné turnaje, kde trenér uvidí, na co je potřeba se zaměřit, co vylepšit, aby pak podali co nejlepší výkonnost v důležitých kvalifikačních závodech jako jsou ČP a KP – kvalifikační turnaje na PČR.

Martin - U dorostenců a juniorů začíná sezóna v září a končí v červenci. Během roku se koná mnoho nominačních a velkých turnajů, včetně velkých mezinárodních soustředění.

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat?

Marcel - Jak už jsem se zmínil, jsou to kvalifikační turnaje na PČR nebo mezinárodní turnaje „áčkové“, kde se můžou kvalifikovat na ME, MS, EYOF. S tím souvisejí různé tréninkové kempy, kde mají možnost poprat se s ostatními judisty, což je bohužel v judu další důležitá věc, jak se připravit na kvalifikační turnaj.

Martin - MČR, MT, EP, ME a MS. Nominace na velké turnaje je podmíněna dobrými výsledky do 7.místa na MČR, MT a EP. Důležité je splnit i účast na soustředěních.

Jaké měl váš klub pořádat větší akce či závody?

Marcel - Bohužel to zasáhne i různé soustředění, randori srazy nebo tábory, ze kterých může klub profitovat a zajistit dětem další pohybový rozvoj a přípravu na soutěže.

Martin - Uvidíme jak se situace bude dál vyvíjet. Pokud se to nezlepší tak, budeme muset zrušit klubové závody a soustředění či tábory. Celostátní nebo mezinárodní soutěž jsme neměli v plánu pořádat.

Už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

Oba - Co se týká táborů a soustředění, uvidíme, zda budou platit ještě vládní nařízení a zda se již v létě budou moci pořádat hromadné akce. Pokud ne, vše se zruší. Nedalo by se nic dělat.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Marcel - Naši trenéři připravují tréninkové plány zaměřené na udržení kondičních schopností, opakování techniky, které pošlou rodičům od dětí, aby se aspoň tímto způsobem judisti připravovali na nadcházející soutěže v období karantény a nezaspali.

Martin - Dostávají individuální plány od trenérů nebo trénují sami. Využívají speciální pomůcky a mohou trénovat jak doma i venku (stačí boty a vršek kimona).

Dostávají individuální plány, nebo trénují sami. Případně kde, když jsou uzavřená sportoviště (vnitřní).

Marcel - Díky speciálním pomůckám můžou trénovat jak doma, tak i venku (stačí boty a vršek kimona). Rodičům jsme na WhatsApp poslali videa a tréninkové plány :) Dalším důležitým faktorem je sparing partner (uke), s ním je příprava u dětí mnohem lepší než jenom s určitou pomůckou, snáze si procvičí techniku a bude je to bavit mnohem více, protože ve dvou se to lépe táhne a bohužel v judu potřebujete toho druhého na nácvik a rozvoj technik. Hlavně u dětí je to důležité, ty ještě nemají takovou představivost jako zkušený dospělý judista, který už má zautomatizované pohyby a ví přesně, jak má vypadat daná technika.

Martin – Dorostenci a junioři dostali individuální plány. Bude záležet na vnitřní motivaci.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Marcel - Myslím si, že je hlavní zachovat chladnou hlavu, nenechat se rozptylovat negativními informacemi a zprávami z internetu, byly tu i horší věci než tenhle virus a taky jsme to přežili. Aspoň to všechny naučí, opět si vážit jeden druhého, přírody, uklidnit se v tak hektické době a užívat si toho nejdůležitějšího, času, který tady máme. Všichni jsme bojovníci, zabojujeme, vydržíme to a opět to bude zase dobré!

Martin - Nepropadat panice. Zdraví je na prvním místě.