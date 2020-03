KORONAVIRUS OMEZUJE SPORT: Orientační běžci mají výhodu, že běhají venku

Volume doleva… Koronavirus COVID-19 ztišení přeskočil, on totiž rovnou vypnul veškeré dění. Týká se to pochopitelně i sportu. Všichni závodní vyznavači pohybu se v mžiku ocitli jako ryba na suchu. A například plavci doslova. Postupující nákaza zrušila veškeré akce. Navíc v době karantény se sportovci nemohou potkávat ani ve svých klubech. Vyfasovali tak domácí úkoly a v izolaci se snaží co nejlépe připravit na letošní sezonu. Na sezonu v olympijském roce…

Ilustrační foto. | Foto: Sportcentrum Jičín