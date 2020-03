Nad otázkami Deníku se zamýšlejí významní činovníci klubů, které reprezentují pardubický sport. Doma i v zahraničí. Vesměs hovoří o velkých komplikacích, které ovlivní výkonnost jejich svěřenců v tomto roce. Dnes je to PETR MORAVEC, PR manažer AMK Zlatá přilba Pardubice.

Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Zatím se výrazně dotkl pouze mezinárodní ledové ploché dráhy. Mistr světa byl vyhlášen bez výsledků dvou, vzhledem ke koronaviru zrušených, závodů v Německu a Holandsku. Tu domácí zrušilo teplé počasí. V České republice stejně jako rychlobruslaři nemáme pro tuto disciplínu umělé ovály.

A vašeho klubu?

V našem klubu dochází k posunutí začátku sezóny. Původně jsme měli v sobotu 21. 3. instalovat bezpečnostní mantinely a následně zahájit tréninkovou činnost. Tento náš úmysl je nejméně o jeden týden posunut. Tréninky v naší disciplíně vzhledem k otevřenému sportovišti a možnosti korigovat počet účastníků by následně neměl být problém. V současné době však preferujeme raději tréninkovou činnost pozastavit. Stejně postupují i zahraniční federace.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Sezona měla začít začátkem dubna. Samozřejmě v tuto chvíli je její start odložen. V České republice zatím na konec dubna, ale samozřejmě ani to nemusí být v souvislosti s touto dobou konečné řešení. Kvalifikační závody mistrovství světa a Evropy na měsíc květen.

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat?

Pouze byla přeložena kvalifikační kola mistrovství Evropy z počátku dubna,

Pořádání větších akcí či turnajů vaším klubem.

Náš klub má první závod pořádat 18. dubna a mělo by to být mezinárodní mistrovství České republiky Flat track. Předpokládáme, že závod bude přeložen na letní termín, nechceme pokoušet osud. Další závod, kterým je mistrovství světa juniorů máme plánovány na konec května. Vrchol sezóny Zlatá přilba je plánován až na začátek října. Jsme optimisté a věříme, že tento vrchol sezóny uspořádáme bez omezení.

Už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

Vše budeme řešit v součinnosti s mezinárodními a národními motocyklovými federacemi.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Pokud zahájíme individuální trénink není omezení osob problém. Jezdec a dva mechanici, skupiny po sedmi jezdcích a organizační zabezpečení v podobě čtyř lidí. Nechceme však také zatím komplikovat situaci zdravotní službě. My potřebujeme jejich službu a nechce se nám v současné době příliš blokovat jejich činnost.

Dostávají individuální plány, nebo trénují sami? Případně kde, když jsou uzavřená sportoviště (vnitřní)?

Ano jezdci trénují individuálně především na své fyzické kondici v domácích podmínkách.

Objeví se další komplikace včetně finančních ztrát?

Myslíme, že hovořit o těchto problémech je předčasné. Samozřejmě se současná situace dotkne všech a sport nebude výjimkou. Určitě není v tuto chvíli žádné klišé, že nejprve je potřeba zvládnout současnou situaci kolem koronaviru.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Sport má bavit lidi, pevně věříme, že to brzy bude opět pravda a my i naši sportovci se vrátíme naplno ke své práci. Teď musíme hlavně poděkovat všem těm, co svoji prací musejí zvládnout vše co se na ně v současné době valí. Lékařům, záchranným a bezpečnostním složkám a samozřejmě i těm co mají na start zásobování. Mají náš obdiv.

