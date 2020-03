Nad otázkami Deníku se zamýšlejí významní činovníci klubů, které reprezentují pardubický sport. Doma i v zahraničí. Vesměs hovoří o velkých komplikacích, které ovlivní výkonnost jejich svěřenců v tomto roce. Dnes je to TOMÁŠ RAMBOUSEK předseda Waynes Pardubice, tedy klubu, kde se provozuje slowpitch a baseball.

Jak se koronavirus dotkl vašeho sportu?

Momentálně se netrénuje, začátek sezóny je odložen. Asi jediné co běží, je údržba areálů.

A vašeho klubu?

U nás dál děláme činnosti, které nejsou moc vidět. Tzn. administrativa, archivace, příprava grafiky a rušení akcí. Připravujeme se na přechod z tělocvičen na hřiště. Máme objednané některé práce na hřišti.

Kdy měla začít sezona a jak měla vypadat?

Sezona začíná v dubnu. My máme akci každý víkend. Slowpitchisti měli mít v dubnu hned dva skvělé turnaje. Další dva zahraniční turnaje byly v plánu.

Co všechno mělo být za akce a jak se na ně dalo kvalifikovat?

Dospělí měli jet na dobře obsazený turnaj do Belgie (zrušeno). Zrušena je i Sláva Hosana – mezinárodní slowpitchový turnaj, který pořádáme. Česká slowpitchová liga začíná v květnu a zatím se nic neruší. Děti mají začátek sezóny odložený na dobu po Velikonocích. Ale asi všichni tušíme, že sezóna je velmi ohrožená.

Jaké jste měli pořádat větších akce či turnaje?

My jsme zrušili Sláva Hosana. Letos byla pro 12 týmů, z toho 8 zahraničních. Zrušili jsme to se zavedením vládních opatření, snad se účastníkům podařilo si zrušit letenky a ubytování. Hosana je naše srdcovka. Jestli to jen trochu půjde, pokusíme se ji uspořádat na podzim. Zrušili jsme také soustředění mládeže. Turnaje Amatérské slowpitchové jsme připraveni posouvat.

Už víte, jak se bude řešit jejich případný posun?

Posun se zatím neřeší. Nikdo neví, kdy se opět začne sportovat. Řekl bych, že se bude víc škrtat bez náhrady než někam posouvat. Osobně si myslím, že by se mohly letní prázdniny zkrátit pouze na srpen a pak se dalo hrát i v červenci. Věřme, že sezóna vůbec začne.

Jak se připravují vaší členové v době, kdy se nesmějí shromažďovat lidé?

Zatím nijak. Tedy nijak organizovaně. My si doma házíme na zahradě a máme možnost využít pálkařské zástěny v garáži. Snad to tak dělají i někteří ostatní. Internetem běží mnoho sportovních výzev a návodů na domácí aktivity. Já čekám, co se stane 24.3. a případně asi také odstartuji nějakou formu interaktivní přípravy. Zatím mi přijde dobré využít pomalého tempa doby a života a dělat činnosti, na které dříve nebyl čas.

Dostávají individuální plány, nebo trénují sami? Případně kde, když jsou uzavřená sportoviště?

Zatím jsme v režimu prázdniny, tedy nic organizovaného. Kdo chce trénovat, musí doma. Na hřiště bychom chodit neměli.

Očekáváte další komplikace včetně finančních ztrát?

Největší komplikací je ztráta mezilidského kontaktu. To je to, co dělá klub klubem. U nás jsou vztahy a to, že trávíme čas společně to nejdůležitější. Současná situace samozřejmě nese a dál ponese i finanční ztráty. Citelný bude výpadek startovného, bude těžké nejen sehnat, ale i držet si sponzory. Doufejme, že rozběhlá dotační řízení poběží v normálním režimu. A doufejme také, že kromě firem a zaměstnanců vláda podpoří také sport včetně toho amatérského.

Nějaký motivační proslov z vašeho klubu pro ostatní sportující kolegy ale i ostatní lidi.

Až nad tím bacilem vyhrajeme, budu na vás čekat na hřišti. Do té doby se opatrujte.