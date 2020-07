Kvarteto se asi domluvilo. Nguyen skalpoval Lázničku

To nejlepší, co může existovat na českém šachovém trhu. Koronavirová doba způsobila to, že se zrušila šachová olympiáda. Místo ní se sjela kompletní česká špička do Hotelu Labe na Letní šachové Pardubice.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv