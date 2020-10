„Všichni v týmu jsou určitě rádi. Bylo to moje první finále Zlaté přilby, hned na druhém místě,“ usmíval se Kvěch.

Na nejstarším plochodrážním závodě se představil teprve podruhé. Ve čtvrtfinálové skupině za sebou nechal třeba Hanse Andersena, v semifinále pak zkušeného Slovince Mateje Žagara. „Nějak jsem si to nepřipouštěl. Když jedu na závody, tak chci vyhrát. Určitě jsem chtěl udělat co nejlepší výsledek,“ říká Kvěch.

Ve velkém finále Zlaté přilby se držel na druhé pozici za Jasonem Doylem. „Kdyby se mi lépe povedl start, tak si myslím, že by mě Jason nepředjel,“ dodal.

V Pardubicích se mu dařilo již v pátečním finále světového šampionátu juniorů. V semifinále pak ovšem nedojel a skončil osmý. O den později vybojoval bronzovou příčku ve Zlaté stuze juniorů.

„Velká spokojenost, na druhou stranu trochu zklamání z pátku, kdy jsem si v semifinále vzal žlutou dráhu, to jsem trochu pokazil. Jsou to ovšem zkušenosti do dalších závodů, snad to příště vyjde,“ uzavřel mistr Evropy juniorů do 19 let.