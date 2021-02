Zápas v podstatě rozhodl první poločas. Domácí v něm zcela vyhořeli při bránění, za dvacet minut dostali třiapadesát bodů a s tím se obstát nedá.

„Opět jsme nepůsobili kompaktním dojmem. Hráli jsme příliš individualisticky, především na obranné polovině. Nepomáhali jsme si, jak bylo potřeba. Řekli jsme si, že budeme zacpávat bednu, místo toho dostávali hodně bodů zpod koše. Bohužel jsme nedokázali navázat na poslední zápasy a zejména na dobrý výkon proti Děčínu,“ litoval trenér Turů Lukáš Pivoda.

„Z naší strany byl poločas hrůzostrašný. Nevyhověli jsme si ani v útoku, ani v obraně. Nefungovalo nám vůbec to, co jsme si řekli, co jsme měli naskautované, dělali jsme chyby,“ vyjádřil se v obdobném duchu nejlepší svitavský střelec Václav Bujnoch.

Právě on společně s kapitánem Markem pozvedli svitavský prapor v nástupu do druhé půlky. Domácí za prvé konečně dokázali soupeře ubránit, za druhé se začali častěji trefovat z dálky a ukázalo se, že i do té doby suverénně působící Brno lze zahnat do úzkých. Stačilo to na snížení na 58:61 ve 27. minutě.

Leč na nic více.

„Lepším týmem jsme byli maximálně devět minut ve třetí čtvrtině. To je bohužel strašně málo. Dotáhli jsme se na tři body, ale potom nám soupeř znovu odskočil. Brno vyhrálo zaslouženě,“ mrzelo Pivodu.

Bylo tomu tak. Ještě před vypršením třetího kvartálu to bylo znovu dvouciferně ve svitavský neprospěch a symbolický hřebík do rakve zatloukl trojkou s klaksonem mladík Nečas. Čtvrtá perioda se dohrávala pod brněnskou kontrolou a drama se nekonalo.

„Na začátku druhého poločase přišlo zlepšení, bylo tam více energie z naší strany a dostali jsme se na dostřel. Jenže srazily nás vlastní chyby. Nedokážeme odehrát celou čtvrtinu nějak v kuse slušně. Vždycky tam jsou výpadky a ty nás stojí celý zápas,“ smutnil Bujnoch.

„Do utkání jsme výborně vstoupili. Po celý první poločas jsme drželi naše tempo hry, hráli výborně i v obraně a přesně plnili taktické pokyny, které jsme si řekli. Po změně stran jsme začali trochu vlažně, Svitavy se dostaly zpátky do zápasu, ale nakonec se ukázala naše širší rotace. Využívali jsme všechny hráče a přinesli díky tomu na hřiště novou energii, takže jsme to zvládli přesvědčivě,“ pochvaloval si asistent brněnského trenéra Martin Vaněk.

„Poločas nám vyšel, uhráli jsme si nějaké vedení, ale první minuty třetí čtvrtiny nám trochu utekly. Chvíli se to tahalo, ale potom jsme se prosadili svojí hrou a dotáhli zápas do vítězného konce,“ glosoval mladý brněnský rozehrávač Richard Bálint, který zatížil konto Turů dvaadvaceti body.

Co naplat, na Svitavy čekají nezvyklé boje ve skupině A2. Ještě předtím se však vydají do Nymburka, kde ve čtvrtek 11. února nastoupí ke čtvrtfinále českého poháru proti Kolínu.

22. KOLO:

Dekstone Tuři Svitavy – Basket Brno 77:92 (24:29, 38:53, 62:75)

Body: Bujnoch 24, Marko 16, Pinkston 14, Sehnal 8, Dragoun 5, Slezák 4, Welsch 2, Svoboda 2, Johnson 2 – Bálint 22, Puršl 20, Blake 13, Georgiev 13, Půlpán 10, Nečas 5, Kozina 3, Nehyba 3, Křivánek 3. Rozhodčí: Blahout, Vondráček, Linhart. Fauly: 20:23. Trestné hody: 26/20 – 25/18. Trojky: 11:10. Doskoky: 29:41. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

Hradec Králové – Olomoucko 103:105, Ústí nad Labem – Nymburk 90:98, Kolín – Děčín 100:84, USK Praha – Opava 88:87, Ostrava – Pardubice 81:78.

Konečné pořadí základní části:

1. Nymburk (95,5), 2. Opava (77,3), 3. Kolín (66,2), 4. Brno (59,1), 5. USK Praha (59,1), 6. Pardubice (45,5) – SKUPINA A1

7. Svitavy (40,9), 8. Ústí nad Labem (36,4), 9. Hradec Králové (36,4), 10. Děčín (36,4), 11. Ostrava (27,3), 12. Olomoucko (18,2) – SKUPINA A2