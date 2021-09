Ne, nebyla to náhoda. Předchozí senzační vítězství nad českými šampióny dokázali letohradští hokejbalisté potvrdit hned v následujícím kole úspěchem na soupeřově hřišti a extraliga si na ně musí začít dávat pozor.

Hrdinou zápasu proti TJ Kovo Praha byl Filip Faltus, s trochou nadsázky by se dalo říci, že tohoto soka porazil sám.

Čtyři góly, to se v nejvyšší soutěži stává opravdu zřídka, nadto, když čistým hattrickem ve třetí třetině rozmetal celý předešlý průběh zápasu, který z letohradského pohledu nebyl úplně optimální, vždyť hosté dvakrát o gól prohrávali. Devatenáctiletý útočník se však postaral o obrat a když Jeleni v závěru zdárně ubránili dlouhé oslabení, pečetil výsledek střelou do opuštěné branky při power play domácích

„Do utkání jsme vstoupili velice dobře, kluci plnili veškeré taktické pokyny na jedničku a dostali se snad do šesti vyložených šancí. Bohužel ani jedna neskončila gólem a ve druhé třetině začalo naše trápení. Kovo přidalo na důrazu, hrálo opravdu tvrdě a znepříjemňovalo nám hru. My se až moc soustředili na zákroky soupeře, který trestal naše polevení,“ ohlédl se za utkáním asistent trenéra Filip Červinka.

„Do třetí třetiny jsme chtěli vstoupit navzdory dvěma zraněným hráčům aktivně a neslo to svoje ovoce. Závěrečnou část jsme z mého pohledu jasně ovládli a zaslouženě si připsali tři body. Naše koncovka je ale žalostná, i když jsme vstřelili čtyři góly, mohlo jich být daleko více. Každopádně díky Bohu za Filipa Faltuse, kterému v tomto duelu spadlo do branky snad všechno. Teď to byl Filip, příště to může být někdo jiný. Každopádně cítím z týmu velké semknutí, bojovnost a chtíč,“ byl spokojen Červinka.

Všechno zmíněné a k tomu lepší koncovku budou chtít Jeleni předvést v sobotu 25. září od 13 hodin, kdy hostí celek Hostivaře. Utkání bude k vidění před kamerami O2 TV Sport. Druhý krajský reprezentant z Pardubic přívítá ve stejný den od 16:00 Most.

TJ KOVO Praha vs. SK Hokejbal Letohrad 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Branky: 18. Kupf, 28. Pátek (Fluxa, Wurdák) – 26. Faltus (Bureš, Lajčiak), 32. Faltus (Tobiáš), 36. Faltus (Rozlílek, Lajčiak), 45. Faltus (Havlík, Lajčiak).

Letohrad: Sterenčák (Novák) – Anýž, Bureš, Hejtmánek, Adamec, Havlík – Halbrštát, Macháček, Faltus, Faltejsek, Lajčiak, Bogdány, Rozlílek, Tobiáš, Štefka.

Elba DDM Ústí nad Labem – HBC Pardubice 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 26. Stupka (Smolík, Tomáš), 39. Michajličenko (Tomáš) – 9. Česák (Novotný, Školoudík), 10. Kubeš, 27. Strouhal (Česák, Novotný), 33. Langr (Kubeš), 44. Langr (Bílý, Kubeš). Pardubice: Stárek (Třináctý) – Filip, Novotný, Školoudík, Turyna, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kohoutek, Kubeš, Langr, Moravec, Šimek, Strouhal, Vlasák.

Extraliga:

1. Kladno (9), 2. Most (9), 3. Dobřany (7), 4. Letohrad (6), 5. Pardubice (5), 6. Hradec Králové (3), 7. Karviná (3), 8. Kert Park Praha (3), 9. Hostivař (2), 10. Ústí nad Labem (1), 11. Kovo Praha (0), 12. Plzeň (0).