Žije v Živanicích, kousek od Pardubic. V krajském městě studuje na Sportovním gymnáziu. Nejlépe se ovšem cítí ve zcela jiných nadmořských výškách. Osmnáctiletý David Kubeš je nadějí českého sjezdového lyžování, v tomto roce byl poprvé zařazen do hlavního reprezentačního týmu mužů.

Že to s lyžemi myslí vážně, dokázal i v minulé sezoně. Ještě před vypuknutím koronavirové pandemie. Na světovém šampionátu juniorů do 18 let v Itálii vybojoval Kubeš stříbrnou medaili v Super-G, ve sjezdu pak byl třetí.

Jen kousek k medaili mu pak chyběl na celosvětových Olympijských hrách mládeže. Tam zajel v Super-G pátý nejlepší čas, když ho ve Švýcarsku od bronzu dělilo pouze 25 setin.

„Škoda, protože v jízdě byly chyby. Mrzelo mě to, mohlo to být ještě o něco lepší,“ vzpomíná Kubeš.

Právě „malá“ olympiáda pro něj byla další zajímavou zkušeností. „Bydleli jsme ve společném areálu, celé město touto akcí opravdu žilo,“ vybavuje si.

SETKÁNÍ SE ZÁVODY

Jak si rodák z Prahy, který od tří let žije na východě Čech, začal budovat vášeň k lyžím? „Poprvé jsem stál na lyžích u babičky s dědou na zahradě, to mně byly asi tři roky. Odmalička jsem pak s tátou lyžoval, jezdili jsme i na prodloužené víkendy do Rakouska,“ říká nyní osmnáctiletý lyžař.

Brzy následovaly i první závodní momenty na opravdové trati. Jak to mnohdy bývá, tak celkem náhodou. „Byli jsme s tátou na rakouském ledovci Pitztal. A potkali tam jeden český tým,“ líčí.

V sedmi letech tak poznal závodní kulisy. „Přidali jsme se k nim, tak jsem k tomu přičichl a poprvé se svezl v bránách. A už jsem u toho zůstal,“ dodal.

„Jezdili jsme bokem, kde byly na mírnější sjezdovce postavené tratě. Nejdřív jsem se tam plácal, ale postupně jsem začal závodit,“ popisuje Kubeš.

NA SVAHU S MILLEREM

Začal jezdit na první závody a postupně se prosazoval v mládežnických kategoriích. V nich je Kubeš několikanásobným mistrem České republiky. Zlaté medaile získal mezi juniory v Super-G, v obřím slalomu či alpské kombinaci.

Jeden nevšední skalp si pak připsal v patnácti letech, když na jedné akci porazil slavného Američana. Tím byl Bode Miller.

„Byla to taková exhibice. Na kopci za tátou přišli, jestli do toho půjdeme. Nevěděli jsme, co to bude. Nakonec to bylo super,“ vzpomíná.

Miller, olympijský vítěz či mistr světa, jel v rámci propagace jedné značky. Spolu s ním se pak na svahu proháněli závodníci žákovských kategorií. A právě Kubeš tento závod v obřím slalomu ovládl.

V lyžařské kariéře přibývaly další závody. Ať už na olympiádě dětí a mládeže či právě na domácích šampionátech.

V tu dobu už Kubeš věděl, že se lyžování bude věnovat naplno. Přestoupil navíc na sportovní gymnázium, může trénovat i dvoufázově. „Když se vrátím z nějaké lyžařské akce, tak se soustředím hlavně na školu a vše dodělám,“ uvedl.

REPREZENTAČNÍ TÝM

Rok 2020 může být pro Kubeše dalším milníkem. Poprvé byl zařazen do seniorského reprezentačního týmu. V něm je zkušený Kryštof Krýzl, dále Ondřej Berndt, Filip Forejtek, Jan Zabystřan a právě osmnáctiletý Kubeš.

„Jsou nastavená kritéria, která na sebe navazují. Jsem v mužské reprezentaci, ale stále jezdím i s juniorským týmem. Kvůli koronaviru navíc nebylo tolik možností,“ poznamenal Kubeš.

I s „dospělými“ kolegy už se potkal. „Známe se, měli jsme kondiční soustředění v Nymburku, kde byli dospělí i junioři,“ řekl.

Lyžaře taky poznamenala koronapauza, Kubeš tak trénoval v domácích podmínkách. „Kondiční přípravu mi zajišťuje agentura RTR Group. Často se připravujeme v areálu pardubického Aquacentra, je skvělé vybavené,“ prozradil.

V polovině roku už se dostal i do zahraničí na lyže. „Vrátil jsem se z Norska, následovala kondiční příprava a na konci srpna jsem byl na deset dnů v Itálii. Většinou se to odehrává v těchto podobných blocích,“ popisuje přípravné období.

Vše směřuje k začátku nové sezony. „Chtěl bych jet na Evropském poháru Super-G a být tam konkurenceschopný. Je přede mnou ještě hromada práce,“ prohlásil Kubeš.

S NASTAVENOU HLAVOU

Právě v disciplíně Super-G či obřím slalomu se cítí nejlépe. „Chtěl bych to potrénovat ještě více. Třeba Super-G jsem jel na juniorské olympiádě, ale předtím jsem měl jen pár tréninků,“ říká.

I tam ovšem poznal, že o výkonu rozhoduje více faktorů. Tím podstatným je i správně nastavená hlava.

„Už vím z vlastní zkušenosti, že když se postavíte na start a máte nějaké pochybnosti, tak ten závod nikdy nedopadne dobře. Hlava hraje neskutečnou roli. Když to není v pořádku, tak se nic nepovede,“ dobře ví Kubeš.

„Jednou z jeho předností je, že se dokáže zakousnout a má hlavu na to, aby velké závody vyhrával,“ řekl o Kubešovi Vlado Kovár, jeden z trenérů u juniorské sjezdařské reprezentace.

Mít dobře nastudovanou trať, bez toho se taky elitní lyžaři neobejdou.

„V rychlostních disciplínách jsou před sjezdem třeba dva tréninky. Když přijdete na kopec, tak to vidíte a projíždíte si to v hlavě dokola, aby vám přišlo, že už jste to jel několikrát. Pak člověk ví, co kde udělat,“ uvedl Kubeš.

TA PRAVÁ CHVÍLE

Vzorem, od kterého si má co vzít, je pro Kubeše bývalý rakouský lyžař Marcel Hirscher. „Byl kondičně připravený, měl nastavenou dobře hlavu a dokázal z toho vytěžit maximum,“ oblíbil si několikanásobného medailistu ze zimní olympiády i mistrovství světa.

I o Kubešovi se říká, že je především závodní typ. „Vím, že je to dost inteligentní závodník, který je dobře namíchaný, ničím nepoznamenaný, takový, který dokáže velmi dobře zpracovávat informace a přenášet je do reálu,“ řekl trenér Kovár po juniorské olympiádě.

A sám Kubeš dodává, co ho na závodech nejvíce přitahuje. „Hlavně ten adrenalin. Musíte se soustředit, často jde o jednu jízdu, kde musí vše klapnout. Trénujete kvůli minutě a půl, o tom to je. Připravit se na tu pravou chvíli,“ prohlásil.

Náročná cesta je nyní stále před ním. Potvrdit předpoklady z mládežnických kategorií a zvládnout těžký přechod mezi dospělé lyžaře.

David Kubeš



Narozen: 26. 3. 2002 (18 let)

Klub: TJ Tesla Pardubice

Mezi největší dosavadní úspěchy patří: MS juniorů U18 – 2. místo (Super-G), 3. místo (sjezd), Olympijské hry mládeže – 5. místo (Super-G), několikanásobný mistr Česka v mládežnických kategoriích, prvenství na Olympiádě dětí a mládeže…