Začíná nová soutěž. Vítězství PAMAKO Pardubice v základní části Superligy malého fotbalu je hezké. Pošmáknou si historici, protože se tak stalo poprvé v dějinách nejvyšší soutěže. Jenže play off je úplně jiná disciplína. Čtvrfinálové osudí uzavře zápas Pardubic s Predators Praha na hřišti Třeboradice. Favorit je jasný a pardubický kouč René Fizek roli přijímá. Pozor však na jarní kometu z hlavního města.

Pardubičtí hráči malého fotbalu (v červeném) stojí před čtvrtfinálovou výzvou. | Foto: David Haan

Nejlepší celek východní skupiny versus čtvrtý tým západní skupiny. PAMAKO Pardubice proti Predators Praha. Takové je složení posledního čtvrtfinále play-off Superligy malého fotbalu. Úvodní utkání začíná v úterý čtvrt hodiny po osmé večer.

Při pohledu na tabulku se zdá být rozložení sil jasné. „Po základní části jsme obsadili první místo ve skupině východ, což je pro náš nový tým obrovský úspěch. Získali jsme dvacet dva bodů, náš soupeř Predátoři Praha obsadil ve skupině západ čtvrté místo s počtem patnácti bodů, takže fakta papírově hovoří jasně,“ uvědomuje si pardubický kouč René Fizek.

Ukáže se až na hřišti

Jenže třeba pondělní čtvrtfinále v Boskovicích ukázalo, že play off je zrádné. Blanensko, čtvrtý celek východní skupiny, přestřílel lídra západu Hanspaulku Praha 11:5. Podobnou motivaci mají také Predátoři. „Když se každý koukne na tabulku, jsou favorit jednoznačně Pardubice, ale myslím, že posledními zápasy jsme ukázali, že se s námi musí počítat. Vyhráli jsme v Příbrami 5:1, doma s Mostem 7:2, což jsou dva finalisté minulého ročníku, a v Plzni 5:0. A to si troufnu říct, že proměnit šance, mohlo to být ještě větším rozdílem,“ podotýká hrající trenér Predátorů Tomáš Jurčík.

Právě v jarním vzedmutí, které je posunulo do play off, hodlají Pražané pokračovat. „Musíme hrát jako poslední zápasy, to povede k úspěchu. Chceme si užít zápas v co největší pohodě a zahrát si pěkný pohledný fotbal. Jediná cesta je mít super partu, ať s kluky, co jsou zrovna na hřišti, tak mimo hřiště, celkově v našem týmu, kde ji momentálně máme,“ hlásí Jurčík.

PAMAKO z deseti utkání základní části sedmkrát vyhrálo, třikrát prohrálo, z toho s Jihlavou až po penaltovém rozstřelu. Na jaře jen vítězilo. „Od prvního zápasu sezony s Olomoucí jsem viděl na všech obrovskou chuť a touhu po vítězství, velkou bojovnost, chuť makat jeden za druhého a do všeho dávat to srdce, za to jsme byli odměnění vítězstvím ve skupině východ. Rozložení sil pro čtvrtfinále je tedy poměrně jasné, co se týká tabulky a bodů, ale skutečnost na hřišti ukáže, jak to celé bude,“ upozorňuje Fizek.

Pardubický stratég má jasno, co povede k úspěchu. „Naše bojovnost, týmové nasazení hráčů, makat jeden za druhého, nic nevypustit a rvát se o vítězství do konce zápasu, do všeho dát naše srdce,“ vyjmenovává Fizek, ale bližší strategii neprozradil. „O našich zbraní bych asi teď nemluvil, soupeř určitě viděl některý náš zápas na videu, tak je asi v obraze, to samé platí v opačném případě,“ doplňuje.

Predátoři se na atraktivní konfrontaci těší a chystají se v plné síle. „Máme v anketě dvacet hráčů, kteří dali, že se můžou zúčastnit zápasu, a pouze tři nemůžou. Jdeme tenhle dvojzápas vyhrát, ale s obrovským respektem k soupeři. Na utkání se všichni těšíme a všichni si ho užijeme,“ sděluje Jurčík.

Druhý zápas je na programu v pondělí 27. května od 19.30 ve CFIG Areně Pardubice.