Na co se jen málokdy zapomenu dívat v televizi? Pokud mi to čas dovolí, tak samozřejmě převážně sportovní přenosy. Rád ale sleduji i komedie a také české detektivky jako Policie Modrava, Specialisté a Kriminálka Anděl.

Můj sportovní vzor? Odmalička to byl Otakar Janecký. Celý život jsem v hokeji nosil jeho číslo 12. A pak když si vzal ve Finsku 91, tak jsem to změnil také. A také se mi hodně líbil Wayne Gretzky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.