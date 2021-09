Organizátoři zvou na zakončení silniční sezony do Pardubic. "Pro tento rok zcela výjimečně není nutná pro Masters licence. Mistrovství republiky Masters je tak zcela otevřeno pro všechny hobby závodníky a závodnice z celé České republiky. Vzhledem k náročné organizační situaci v tomto roce se tento víkend pojede také jako otevřené Mistrovství Pardubického kraje," uvedl Říha.

V neděli se začíná již v 9 hodin, a to kategorií nejostřeji nabitou (M a A), pokračovat se bude dále až po kategorii F. Jakmile dojede Extraliga Masters, odstartuje ve 13 hodin závod pro mládež a ženy.

Silniční cyklistické závody se v září přestěhovaly do Pardubického kraje. Tuto sobotu a neděli se ve víkendovém bloku uskuteční Mistrovství České republiky Masters v silniční cyklistice a vložené závody mládeže a žen.

