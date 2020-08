Hned dva cenné kovy získali závodníci atletického oddílu Hvězda Pardubice a k tomu přidali i další cenná umístění.

PARDUBICE

Na nejvyšší příčku se podařilo vystoupat Jiřímu Vondráčkovi v trojskoku mužů. Ve velmi kvalitním závodu nejen, že zvítězil, ale vylepšil si i své osobní kariérní maximum, které je současně nejlepším českým výkonem sezony. Titul mistra ČR mu patří za pokus dlouhý 16,34 m. Druhý den šampionátu přidal k tomuto úspěchu ještě „bramborovou“ medaili ve skoku dalekém. I dálkařský sektor mu vyhovoval, neboť si vylepšil svoje letošní maximum na 753 cm a pouhé dva centimetry mu nakonec chyběly k zisku třetí příčky.

Další medaili pro Hvězdu Pardubice vybojovala v kladivářském kruhu Adéla Korečková. Již ve třetím pokusu zdolala o 64 cm šedesátimetrovou hranici a v posledním pokusu svůj výkon ještě vylepšila na konečných 61,70 m. Tímto výkonem si vylepšila sezonní maximum a jasně si řekla o třetí příčku. Také ona se představila ještě v další disciplíně. Ve vrhu koulí se propojovala do finále a pokusem dlouhým 13,11 m si vybojovala sedmou příčku.

„Jirka Vondráček je stálicí mezi medailisty na českých šampionátech a jsme velmi rádi, že se mu letos daří stabilně létat za šestnáct metrů. Je to pro něj jistě motivace do další přípravy. Na jaře zvažoval, zda vůbec ještě v kariéře pokračovat, ale naštěstí se rozhodl vytrvat a přineslo to svoje ovoce. Kvalitní výkon předvedla rovněž kladivářka Adéla Korečková, které se podařilo opět pokořit hranici šedesáti metrů, věříme, že se bude i nadále zlepšovat. Trochu smolný závod prožil v Plzni věkem ještě junior Jan Doležálek, tři nezdařené pokusy v kladivu ho vyřadily z dalších bojů. Vzhledem k výkonnosti, kterou předváděl před mistrovstvím, je to veliká škoda, protože mohl bojovat o bronzovou medaili,“ hodnotila vystoupení nejlepších závodníků místopředsedkyně a manažerka Hvězdy Pardubice Jana Kárníková.

Zdroj: Hvězda Pardubice

Z běžců se nejlépe dařilo Janovi Janů,který na trati 3000 metrů překážek zaběhl čas 9:14,44 min. a obsadil šestou příčku. Mezi finálovou osmičku nejlepších se svým výkonem prosadil rovněž diskař Oto Petráš, když poslal svoje náčiní na metu 47,80 m. Kladivář Daniel Čapek zapsal nejlépe 56,73 m, což mu stačilo na desátou příčku.

V barvách AC Pardubice bojoval ve dvou disciplínách o medaili Ondřej Kopecký. V obou případech mu ovšem kousek chyběl. Na krátkých překážkách doběhl za 14,65 čtvrtý, dálkařský výkon 746 cm mu stačil na pátou pozici. Jeho oddílová kolegyně Veronika Hynková obsadila v běhu na 3000 metrů překážek deváté místo (11:08,312).

CHRUDIM

Na základě výkonnosti si účast na MČR vybojovala tři děvčata Atletiky Chrudim a tři absolventi „sportovek“ v Chrudimi startující za jiné oddíly. Pro Atletiku Chrudim vybojovala Bára Tichá třetí místo a bronzovou medaili v hodu diskem výkonem 48,31 m. I když sama pomýšlela výše, vždyť v letošních českých tabulkách je druhá (51,06). Jako devátá se umístila stále ještě dorostenka Lucie Dvořáková ve skoku o tyči výkonem 371 cm, další postupná výška o dvacet centimetrů výše byla nad její momentální síly. Prvním rokem juniorka Tereza Mervartová obsadila 16. místo v běhu na 800 m (2:21,31 min.).

Z absolventů chrudimských „sportovek“ si nejlépe vedla zmíněná Adéla Korečková v hodu kladivem a vrhu koulí. David Holý (nyní USK Praha) obsadil čtvrté místo ve skoku o tyči (521 cm) a desáté v dálce (704 cm). František Šmíd (nyní Sokol Hradec Králové) byl dvanáctý v kouli (14,76 m).

SVITAVY

Jedinou reprezentantkou svitavského regionu, která se kvalifikovala na vrcholnou tuzemskou akcí, byla mladá oštěpařka AK Slovan Moravská Třebová Hana Hájková. V sektoru se jí ale závod nepovedl podle představ, výkonem 42,05 m skončila třináctá.

ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Tři závodnice hájily na plzeňském republikovém šampionátu barvy klubu AC Vysoké Mýto. Pro běžkyně Kláru Bartoškovou a Sabinu Duchoslavovou byla samotná účast mezi elitou úspěchem, obě skončily v rozbězích (100 a 200 m resp. 100 m př.). Ve finále výšky si Justýna Brýdlová zajistila dvanáctou pozici za výkon 171 cm.