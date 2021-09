Vrcholem letošního roku pak má být v prosinci mistrovství světa. „Doufáme, že se tam kvalifikujeme, kvůli covidu se stále mění kvóty. Čekáme na vyjádření, v jakém měřítku se to vlastně letos bude konat,“ poznamenala Fuchsová k šampionátu, který bude hostit španělská Huelva.

Potom nastoupila ještě do finále dámské čtyřhry, kde na ni tentokrát zbyla stříbrná medaile. S obvyklou kolegyní Alžbětou Bášovou prohrály finále ve dvou setech (21:9 a 22:20). Jejich přemožitelkami byly Lucie Krpatová (zástupkyně TJ Sokol Polabiny Pardubice) a Kateřina Zuzáková.

Klíč k úspěchu? „Šli jsme do toho uvolněně a měli v důležitých okamžicích chladnější hlavu, to se týkalo podání i příjmu,“ uvedla.

Před pár dny v Praze už prožila medailový návrat do ostrých zápasů. Mezi dospělými získala Fuchsová svůj šestý titul na mistrovství České republiky. Všechny předchozí vybojovala v ženské čtyřhře, letos se poprvé dočkala ve smíšené čtyřhře.

Zavřená sportoviště a individuální příprava. To už je nyní minulostí. „Běhala jsem doma po Rosicích, nebylo to vůbec nic příjemného. Jak po fyzické, tak i psychické stránce. Je složité vypadnout z toho každodenního režimu,“ vrací se jednadvacetiletá hráčka o několik měsíců zpět.

Po covidové přestávce to byl první velký turnaj. „Vyjeli jsme předtím na dva mezinárodní turnaje, ale tento byl rozhodně největší,“ potvrzuje pardubická badmintonistka, která je v domácí extralize hráčkou TJ Montas Hradec Králové.

Omezení spojená s nemocí covid-19 postavila velké překážky řadě sportovců. Výjimkou nebyli ani zástupci badmintonu, který se vrací opět do obvyklých kolejí. Uskutečnilo se již i mistrovství České republiky, na kterém získala dvě medaile Michaela Fuchsová.

