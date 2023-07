Jedeme dál! Festival šachu a her umazává covidové manko

Časová osa. Události před narozením Ježíše Krista se berou jako před naším letopočtem, po něm jako našeho letopočtu. S nadsázkou řečeno podobný zlom se udál v historii Mezinárodního festivalu šachu a her. Dělícím prvkem se stal covid. Letos se koná 34. ročník a pořadatelé se postupnými krůčky vracejí do období rozkvětu. Zatím se objevují jen pupeny, ale v počtu účastníků se blíží čísla před rok 2020, kdy koronavirová pandemie zasáhla celý svět. Letošní ročník Czech Open se stejně jako ty dva předchozí uskuteční v prostorách Výstavního a společenského centra Ideon. První tah obstarají už tento čtvrtek účastníci šachového turnaje čtyřčlenných týmů. Festival potrvá do 30. července. Na své si přijdou zejména vyznavači i fanoušci královské hry. Ochuzeni ale nebudou milovníci dalších deskových a karetních her či logiky v jiném balení.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

34. ročník Mezinárodního festivalu šachu a her se ponese v duchu návratu před covidovou dobu. | Foto: Foto: pořadatele