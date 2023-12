Šestadvacáté narozeniny. V případě dospělého jedince se jedná o rok, kdy již dostuduje například vysokou školu či pomalu ale jistě kariérně vstoupá vzhůru. Tyhle narozeniny také oslavil Mikulášský běh, který pořádá atletiský oddíl Hvězda Pardubice. Oblíbená akce přilákala opět spoustu závodníků ať už z řad dětí či dospělých.

Zasněžená atletická dráha přilákala více než sto závodníků, především z řad dětí, na Mikulášský běh pořádaný Hvězdou Pardubice. | Foto: Hvězda Pardubice

„Nejvíce nás těší, že z celkového počtu byla opět většina dětí do 15 let, kteří si i přes sněhovou nadílku a chladné počasí zvládli poprat s tratí, která pro ně byla nachystaná. V cíli je za to čekala odměna v podobě sladkého balíčku z rukou Mikuláše, čerta a anděla. Tři nejlepší z každé kategorie pak ještě vystoupali na stupně vítězů, kde získali medaili a další dárky.“ uvádí manažerka Hvězdy Pardubice, Jana Kárníková.

Trať startovala i končila na dráze a vedla přes vedlejší plochy Městského atletického stadionu. Minipřípravku čekalo 600 metrů, děti z přípravky běželi 900 m, mladší a starší žactvo pak běželo trasu o délce 1 800 m, mládežnické kategorie běželi shodně jako dospělí trať o délce 2 700 m.

„Letošní ročník byl opět úspěšný. Děti i dospělí si své sportování užili a v cíli na každého čekal sladký balíček. Děkujeme tímto všem běžcům za účast, ale poděkování patří i našim partnerům, kteří nám zachovávají přízeň a bez kterých bychom tyto akce nezvládli uspořádat. Již nyní se těšíme na další ročník, který se bude konat v sobotu 30. listopadu 2024,“ dodává Kárníková.