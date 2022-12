„Nejvíce nás těší, že z celkového počtu byla opět většina dětí do 15 let, přesně 142 mladých sportovců, kteří si i přes sněhovou nadílku zvládli poprat s tratí, která pro ně byla nachystaná. V cíli je za to čekala odměna v podobě sladkého balíčku a pamětní medaile. Odměnu samozřejmě dostali od našeho Mikuláše, kterému asistoval krásný anděl a veselý čert. Tři nejlepší z každé kategorie vystoupali na stupně vítězů a získali další dárky.“ uvádí manažerka Hvězdy Pardubice, Jana Kárníková.

Trať startovala i končila na dráze a vedla přes vedlejší plochy Městského atletického stadionu. Minipřípravku a děti přípravky běželi 900 m, mladší a starší žactvo pak běželo trasu o délce 1 800 m, mládežnické kategorie, tedy dorost a junioři běželi shodně jako dospělí trať o délce 2 700 m.

„Letošní ročník byl opět početně úspěšnější než ten minulý a pomalu se vracíme k předcovidovým číslům. Děkujeme tímto všem běžcům za účast, ale poděkování patří i našim partnerům, kteří nám zachovávají přízeň a bez kterých bychom tyto akce nezvládli uspořádat. Již nyní se těšíme na další ročník, který se bude konat v sobotu 2. prosince 2023.“ dodává Kárníková.

Nejlepší běžci jednotlivých kategorií

Vítězové dostávali dárky od anděla.Zdroj: Jana Kárníková

TRAŤ 900 M

Minipřípravka ročníky 2015 a mladší

Dívky: 1. Isabella Felcman 3:57 min Hvězda Pardubice, 2. Nella Faltejsková 4:03 min AK Iscarex Česká Třebová, 3. Tereza Humlová 4:32 min Pardubice.

Chlapci: Radim Zvěřina 3:49 min OK Lokomotiva Pardubice, 2. Vít Vavroušek 3:53 min Hvězda Pardubice, 3. Vítek Semerád 3:56 min ŠAK Pardubice.

Minipřípravka ročníky 2013 a 2014

Dívky: 1. Sofie Rohlíková 3:33 min AC Pardubice, 2. Šárka Menclová3:37 min TJ Sokol Hradec Králové, 3. Rozálie Prešinská 3:39 min Hvězda Pardubice.

Chlapci: Ondřej Herzán 3:36 min Hvězda Pardubice, 2. Kryštof Vostřák 3:49 min Pardubice, 3. Vojtěch Kosina 3:50 min Hvězda Pardubice.

Přípravka (2011 a 2012):

Dívky: 1. Natálie Veselá 3:30 min, 2. Ema Bořková 3:35 min, 3. Emma Moravcová 3:36 min všechny Hvězda Pardubice.

Hoši: 1. Patrik Sasák 3:22 min Pardubice, 2. Michael Patzelt 3:24 min Hvězda Pardubice, Marek Sasák 3:28 min Pardubice.

TRAŤ 1 800 M:

Žákyně mladší: 1. Viktorie Prešinská 7:00 min Hvězda Pardubice, 2. Hana Fenclová7:04 min OK Lokomotiva Pardubice, 3. Denisa Ročková 7:37 min Hvězda Pardubice.

Žáci mladší: 1. Ivo Vacek 6:02 min, 2. Jan Herzán 6:13 min, Tomáš Balek 6:18 min, všichni Hvězda Pardubice.

Žákyně starší: 1. Justýna Bláhová 7:34 min Hvězda Pardubice, 2 Markéta Růžková 8:51 min Pasos Pardubice, 3. Aneta Horálková 10:12 min Pasos Pardubice.

Žáci starší: 1. Štěpán Outrata 5:54 min AC Pardubice, 2. Tomáš Morkes 7:10 min Sokoli Pardubice, 3. Tomáš Slejška 7:27 min.

TRAŤ 2 700 M:

Dorostenky: 1. Eliška Koletová 9:21 min Hvězda Pardubice, 2. Michaela Mervartová 13:37 min Atletika Chrudim, 3. Veronika Milatová 13:58 min AC Pardubice.

Ženy: 1. Tereza Mervartová 9:50 min Atletika Chrudim, 2. Jana Mannlová 11:52 min, AK Iscarex Česká Třebová, 3. Daniela Veselá 13:26 min Roveň.

Dorostenci: 1. Adam Zavadil 10:12 min Hvězda Pardubice, 2. Štěpán Kárník 11:20 min Atletika Vlašim.

Junioři: 1. Filip Stránský 8:14 min, 2. Lukáš Havlík 8:37 min, 3. Jiří Bruha 10:31 min, všichni Hvězda Pardubice.

Muži: 1. Matěj Šťovíček 8:55 min, 2. Jiří Vondřejc 8:58 min, 3. Tomáš Halbrštát 9:24 min, všichni Hvězda Pardubice.