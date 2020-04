Začátek sezony, jaký nepamatuje. Pandemie koronaviru zasáhla řadu sportovních odvětví, výjimkou není pochopitelně ani plochá dráha. Pardubický závodník Václav Milík je doma, na motorku se nyní nedostane.

Jako další sportovci se snaží udržet v kondici. „Trénink? To je v současné době jen běhání a posilování. Jízda na motorce je teď úplně mimo. To bych se mohl jen tady na krosce projet nějakou polní cestou, kde by nebylo tolik lidí,“ říká Milík.

Není to jako v posilovně, ale podmínky pro trénink se dají i doma vytvořit. „Posilování, nějaké kruháče, běžecký pás. To, co se dá doma dělat, protože posilovny jsou zavřené. Co dům dá, to se cvičí,“ popisuje vítěz Zlaté přilby města Pardubice z roku 2017.

Podobně jako fotbalisté a další sportovci se drží individuálních plánů. „Posíláme pak data, která máme v telefonu. Máme to tak každý individuálně,“ dodal Milík, o jehož tréninku tak mají přehled i v Polsku. A v jeho staronovém klubu.

Šestadvacetiletý jezdec totiž po loňské sezoně opustil Wroclaw a po pěti letech se vrátil do klubu PGG ROW Rybnik. „Jsem spokojený, dohodli jsme se na dobrých podmínkách. Navíc se vracím do klubu, kde jsem v Polsku začínal. Na další pocity je ještě brzo. Vzhledem k současné situaci jsem tam ještě ani nevyjel na dráhu, ani jsem nemluvil s fanoušky. Až to vypukne, tak budu zase vědět víc,“ dodal Milík.

A to je právě jedna z mnoha otázek. Kdy se nejvyšší polská soutěž znovu rozběhne? Plochodrážní podniky se odkládají.

„Už je vše odložené až do konce dubna. A to nemusí být konečný stav, protože se v Polsku dokonce spekuluje o zrušení sezony,“ prozradil pardubický jezdec. A doufá, že na nejhorší scénáře nedojde. „Je to složitější, ale doufám, že to pomine. Mohli bychom odjet alespoň něco. Rok bez závodů by byl velký problém,“ přemýšlí.

To, že závody stojí, už se začíná projevovat i ve světě plochodrážních oválů. „Když závodníci nevydělávají, tak nemohou platit své mechaniky. Peníze potřebuje každý. Už jsem četl, že někteří závodníci začali propouštět své polské mechaniky. A ti se teď ocitli bez práce. Já se to stále snažím udržet, i proto přemýšlím o práci, protože je toho dost na placení,“ prohlásil Milík.

Doma na statku se rozhodně nenudí, ale uvažuje směrem do budoucna. „Nejde o činnost, která by mi něco přinášela. Dohodl jsem se s kamarádem, který dělá v zemědělství, že mu tam nejspíše půjdu jezdit manipulátorem. Nějaká práce je třeba,“ uvědomuje si.

Milík zároveň věří, že se náročné období podaří zvládnout. „Je to složitá doba, ale tak to mají všichni. Zdraví je teď nejdůležitější,“ uzavřel.