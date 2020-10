Tentokrát neucítí tak velkou podporu diváků, ale i tak se Václav Milík na 72. ročník slavného plochodrážního závodu těší. Před závodem se dával především dohromady po pádech, které ho postihly v polovině září v Polsku a při Grand Prix v Praze.

Jaký je váš aktuální zdravotní stav po náročném týdnu, kdy jste měl pády v Polsku a pak i v Praze?

Po pár rehabilitacích se cítím o dost lépe. Myslím, že budu v pohodě, i když od té doby jsem ještě na motorce neseděl.

Měl jste tedy nařízený klid?

Rehabilitace a odpočinek, měl jsem za sebou opravdu dva pořádné pády. Dal jsem si od motorky klid.

Na začátku tohoto týdne už jste měl v plánu jet závod ve Slaném?

Měl jsem to v plánu, ale závod byl zrušený kvůli dešti. Chtěl jsem to jet i kvůli tomu, abych věděl, jak na tom jsem před Zlatou přilbou. Bohužel se to nepovedlo.

Zbývá tedy už jen trénink?

Ještě jsem na motorce nebyl, nebyla příležitost ani kvůli počasí. Čeká mě jen trénink před Zlatou přilbou.

Pořadatelé Zlaté přilby mluvili o tom, že u nich převážilo srdce. Jste rád, že se i za těchto nestandardních podmínek závod o Zlatou přilbu pojede?

Rozhodně jsem rád, že tradice pokračuje dál a pojede se. Ale nebude to nic dobrého pro celý klub, protože dva tisíce diváků na tak velkém stadionu je opravdu málo. Sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tak málo lidí jsem na Zlaté přilbě ještě neviděl. Bude to rozhodně netradiční, ale jsem rád, že se závod i tak uskuteční.

Mění se i formát závodu, letos se Zlaté přilby zúčastní 24 jezdců. Jak při pohledu na startovní listinu vnímáte konkurenci?

Myslím, že konkurence je vždy velká. Ještě jsou navíc závodníci, kteří pojedou v Polsku extraligu a Grand Prix. I tak tady budou jména jako Holta, Žagar a další. Tentokrát se jede bez vylučovacích jízd, ale vzhledem k současné situaci se nelze divit.

Půjde Australan Jason Doyle, který vyhrál v letech 2018 a 2019, po hattricku?

Myslím, že určitě. Pardubická dráha mu velmi svědčí, pojede se mu dobře. Na dráhu se sice dovezl nový materiál a když jsme tady jeli extraligu, tak to bylo fakt rychlé. Teď už se zase materiál promíchal, bude to náročné. Dráha může být zase jiná, bude se jezdit i po venku, závody podle mě budou zajímavější.

Jaké jsou vaše ambice před nedělním závodem?

Po této sezoně chci závod hlavně ve zdraví dokončit. Určitě bych se chtěl dostat do finálové jízdy, to je takový můj hlavní cil.