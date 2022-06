Postupové radosti ze semifinále jsou pro něj neuvěřitelné. Na olympiádě v Tokiu českému rekordmanovi totiž závěrečné boje těsně unikly.

Čejka ve druhé rozplavbě doplaval jako čtvrtý v čase 1:58.65 a celkově se kvalifikoval do další fáze jako třináctý.

V závodě Čejka pocítil tréninkový výpadek kvůli nemoci ze závěrečné části přípravy.

„V podstatě, co jsem věděl, trošku toho tréninku tam chybí a v druhé stovce už jsem byl pomalejší, než jsem potřeboval. První stovka za 58,2 je slušný rozjezd, s tím jsem spokojený, pak v druhé stovce už jsem jel nad minutu a druhou stovku bych rozhodně chtěl jezdit pod minutu. Tréninkový výpadek tam trošku je znát, na druhou stranu se mi to už jelo fakt dobře, oproti stovce jsme se cítil mnohem líp, s časem jsem spokojený,“ hodnotil závod 21letý Čejka.

Vítěz rozplaveb Američan Shaine Casas dosáhl času 1:56.66, který se na setinu sekundy shoduje s českým rekordem Jana Čejky. Ten se na večerní semifinále těší a slibuje, že se pokusí porvat o postup.

„Rozhodně, jinak se nastupuje, atmosféra je jiná. Je to pro mě lepší, já osobně se dokážu v semifinále a finále hodně vyhecovat. I obecně se mi odpoledne plave lépe. Já se na to těším a doufám, že to bude lepší. Předpokládám, že večer to bude bolavý, s tím do toho jdu, určitě se toho nebojím, zkusím se poprat o nějaký ještě lepší čas. Nevím, za jak vysoko bude to finále, ale rozhodně jim budu chtít co nejvíc zavařit, aby taky viděli, že tady nějaký Čejka je,“ hlásí juniorský mistr světa z roku 2019.