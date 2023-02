Na nejvyšší příčku vystoupal dorostenec Milan Tobiška a to hned dvakrát. Svůj double zahájil rozběhem na 60 metrů, který s přehledem vyhrál časem 7,05 s a jasně tak z první pozice postoupil do finále. I finálový běh byl čistě v jeho režii a časem 6,98 s nejen, že získal titul mistra ČR, ale vylepšil i nejlepší letošní český výkon dorostenecké kategorie. Následně se Milan představil v dálkařském sektoru. Od prvních pokusů patřil na medailové příčky, ale o svém vítězství rozhodl až v poslední sérii, kde předvedl skvělý pokus na 7,14 metrů a vybojoval pro sebe již druhou zlatou medaili.

Skvělý výkon se podařil koulařce Alexandře Kollárovičové, ta v soutěži dorostenek patřila k adeptkám na medaili a tyto předpoklady naplnila, když brala stříbrný cenný kov. Velmi cenné je však i to, že si právě při mistrovství republiky dokázala vylepšit svůj osobní rekord o celých 68 cm a nyní má hodnotu 14,91 m. Nutné je také ještě podotknout, že hlavní disciplínou Saši je hod kladivem.

Stříbrnou příčku si vybojoval také dorostenec Milan Vích. Nejprve pohodlně z prvního místa v rozběhu postoupil do finále sprintu na 60 metrů překážek, když si vylepšil svůj osobní rekord na hodnotu 7,92 s. Ve finálovém běhu mu pak jeho čas 7,97 s vynesl krásné druhé místo. Milan se představil ještě v soutěži tyčkařů, kde bohužel zranil a za výkon 3,97 m obsadil desátou příčku.

Medailovou sbírku Hvězdy Pardubice rozšířila i Eliška Koletová, která v běhu na 1 500 metrů předvedla čas 4:43,15 min. Tu v závěru přípravy před mistrovstvím ČR přibrzdila nemoc, ale i tak může být se svým výsledkem spokojená.

Další cenný kov pro Hvězdu Pardubice vybojovala běžkyně Edita Pozlerová. Na trati 3 000 metrů doběhla v čase 10:27,70 min, což je nyní její nový osobní rekord a právem jí tak patří bronzová medaile za třetí místo. Jen o stupínek níže, tedy na bramborové pozici skončila Edita při svém druhém startu na tomto šampionátu, když trať 1 500 metrů zvládla v čase 4:49,59 min a tím obsadila čtvrtou příčku.

Jen těsně pod stupni vítězů skončil ve výškařské soutěži dorostenců Jakub Racek. Za jeho nejlepší letošní výkon, a za úspěšný pokus na výšce 1,91 metru mu náleží pěkné čtvrté místo. Také v soutěži výškařek jsme měli svoji zástupkyni. Simona Ručová předvedla v kategorii juniorek nejlépe pokus na výšce 1,67 m a obsadila tak nepopulární bramborovou, tedy čtvrtou, příčku. Ještě předtím však nastoupila v dálkařském sektoru, kde zapsala pokus dlouhý 5,41 m a získala tak devátou příčku.

Do finálové osmičky se dokázaly probojovat ještě dvě naše dorostenky. Elena Skřivánková ve skoku o tyči, která si výkonem 3,14 m vyrovnala své osobní maximum, to jí stačilo na pěknou sedmou příčku. Sedmé místo patří i Lucii Kvapilové ze soutěže dálkařek, mezi finalistky se dostala když dolétla do vzdálenosti 5,23 metrů. Lucie dnes nastoupila i na překážkářské trati 60 metrů, kterou zvládla v čase 8,96 s a v celkovém pořadí všech závodnic jí náleží 14. příčka.

Také běžec Jonáš Vávra předvedl kvalitní čas v běhu na 800 metrů juniorů, a to mu vyneslo 3. místo v rozběhu a postup do nedělního finále. Ve finálovém běhu na 800 metrů juniorů pak předvedl Jonáš čas 1:59,47 min a to mu vyneslo pátou pozici. Na stejné trati se představil i další náš běžec, Matouš Pavlík, ten v kategorii dorostenců zaběhl čas 2:06,10 min a obsadil 19. příčku.

Dalším běžcem, který se představil v Ostravě byl Filip Stránský, v sobou nastoupil na trati 3 000 metrů a čas 9:10,62 min mu vynesl 11. místo. Jen o dvě příčky hůře skončil Filip v běhu na 1 500 metrů juniorů, když doběhl v čase 4:07,24 min.

Zástupce jsme měli i v soutěži koulařů, junior Jakub Klucký, bral za pokus dlouhý 14,24 metrů 11. místo.

V nejkratším sprintu nastoupil Jiří Bruha, ten zvládl svoji trať 60 metrů za 7,19 s a to stačilo na 16. místo. Druhý den šampionátu se představil na trati 200 metrů, kde si vylepšil své osobní maximum na 22,74 s a získal tak opět 16. místo.

V Ostravě startovala ještě sprinterka Daniela Vacková, ta na trati 60 metrů překážek předvedla čas 9,13 s a zajistila si tak 20. místo.“

