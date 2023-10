Nejen Velkou pardubickou steeplechase jest divák slavného dostihu živ. Kromě něho se v rámci 133 ročníku konalo šest dalších dostihů. Za zmínku stojí apetit Jaroslava Myšky, který se nenechal porazit ve „vodních“ závodech. Ovládl totiž jak Cenu Vltavy tak Cenu Labe.

Jan Faltejsek se naladil na vítězství ve Velké pardubické dvěma dalšími triumfy v doprovodném programu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

1. dostih - Cena společnosti VCES a.s. - Cena Laty Brandisové

1. Babilonia - ž. Jakub Kocman

2. Cosmic Magic - ž. Pavel Složil ml.

3. Swan Proncess - Adam Čmiel

Zbytek startovního pole byl diskvalifikován za nedodržení kurzu dostihu.

Stylem start- cíl sice dostih ovládla Ztracenka s žokejem Petrem Tůmou, ten však s dalšími třemi jezdci neobjel točný bod, tedy nedodržel kurz a byl diskvalifikován.

Sacamiro vstoupil do historie Velké pardubické. Faltejsek vyhrál již pošesté

Poslední životní start proměnila ve vítězství desetiletá klisna Babilonia. Pro jejího žokeje Jakuba Kocmana bylo vítězství speciální. S narostlou hnědkou získal padesáté vítězství a tedy titul žokeje a nyní se s její kariérou vítězstvím rozloučil.

"Je to stará bába, toto byl její poslední start, udělala pro mě moc, mám ji rád," řekl Kocman.

Cílem přitom proběhla na prvním místě Ztracenka a Babilonia až druhá, ovšem vítězka spolu s dalšími třemi jezdci neobjeli točný bod a byli diskvalifikováni. "Viděl jsem, že Petr Tůma, který Ztracenku jezdil, točný bod neobjel. Chtěl jsem ji ale s Babilonií porazit v cílové rovině, kdyby náhodou protest nebyl uznán," dodal Kocman. Druhá skončila Cosmic Magic s žokejem Složilem, třetí na chvostu pole cválající Swan Princess s Adamem Čmielem.

2. dostih - Cena společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. - Cena ČASCH

1. Fort Medoc - ž. Jan Faltejsek

2. Chittussi - ž. Pavel Složil ml.

3. Stormmy - ž. Martin Liška

4. Sasiro - ž. Jakub Kocman

5. Conspirationist - ž. Ludovic Solignac

Doběh jedna dva berou po druhém dostihu modro-žluté barvy Jiřího Charváta. Trenér Pavel Tůma pro něj připravil jak vítěze Fort Medoca, tak druhého v cíli valacha Chittussi.

První korunku pro zimní královnu v Pardubicích posadili na hřívu Ciotole

"Zůstane v Pardubicích, kde se mu nadmíru daří," řekl po dostihu jeho stálý žokej Jan Faltejsek. Třetí doběhl v kontaktu Stormmy s žokejem Pavlem Liškou.

3. dostih - Pohár BICZ holding 2023

1. High In The Sky - Daniel Vyhnálek

2. Regtime - ž. Pavel Složil ml.

3. Renasi - Marcel Novák ml.

4. Lastien - ž. Jakub Kocman

5. Kifaaya - Lenka Neprašová

Poslední proutěnku skákali Renasi a High In The Sky současně. Zezadu útočil koncem minule vítězný v tomto handicapu Regitme. Stačilo to na druhé místo, vítězství ukořistil High In The Sky s Danielem Vyhnálkem v sedle.

"V Poháru BICZ sice běhají poměrně často stejní koně, ale taktika se tomu uzpůsobit nedá. V Pardubicích to má náš valach rád, jestli bude valach ještě letos běhat, se rozhodneme během týdne," řekl trenér vítěze Dalibor Török. A malá vsuvka: Godfrey, kterého tento trenér chystá do Velké, je polobratrem tohoto vítěze.

4. dostih - Cena hejtmana Pardubického kraje - Cena Vltavy

1. Un Reve Dautomne - ž. Jaroslav Myška

2. Bilbo d`Assault - ž. Jakub Kocman

3. Beau Fixe - ž. Ludovic Solignac

4. Greek Dessert - ž. Jan Faltejsek

5. Cuwall - ž. Niklas Lovén

Vernerův skok v kurzu Ceny Vltavy se stal osudným do té doby vedoucím Aeneasovi a Averisovi. Hned věděli, že je zle a žokejové je zastavili. Nečekaná situace vrátila na čelo žokeje Jaroslava Myšku s Un Reve Dautomne, který si pohodlný náskok udržel až do konce.

Fronty na sázky. Tipéři chtějí proměnit Velkou pardubickou ve zlatý důl

"Děkujeme majiteli Zbynďovi, že na něj nespěchal, doteď chodil roviny, skáče prvním rokem. Snad bude dělat majiteli stejnou radost jako Evžen," řekl žokej Jaroslav Myška.

5. dostih - Cena Lesů České republiky - Cena Labe

1. Sexy Lord - ž. Jaroslav Myška

2. Čáryjape - Adam Čmiel

3. Yara - ž. Niklas Lovén

4. String - ž. Ondřej Velek

5. Godsalino - ž. Jakub Kocman

Martina Růžičková se radovala z vítězství svého svěřence v druhém nejtěžším dostihu dne. Sexy Lord pod Jaroslavem Myškou vyhrál s přehledem o 12 poté co odvodil téměř celý dostih. Druhý se do cíle podíval Čáryjape a Adam Čmiel, na třetím místě skončila Yara s Niklasem Lovénem, která dlouho dotírala během dostihu na vedoucího koně. Cílovou pásku protli také String a Godsalino. Naopak Jan Faltejskem se neudržel v sedle ryzáka Korfu a koně Dumon Roclay, Derby Plus a Giorgione byli postupně svými jezdci zadrženi.

6. dostih - Poplerův memoriál skupiny SOMI

1.Quart De Garde - ž. Jan Faltejsek

2. Mr Zuru - ž. Jan Odložil

3. Lianel - ž. Jakub Kocman

4. Mediciman - ž. Ondřej Velek

5. Lad In - Pavel Složil ml.

6. Piton Des Neiges - Jan Kratochvíl

7. Hapgarde De Thaix - Jaroslav Myška