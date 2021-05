Pachatel se vrací na místo činu… Nutno podotknout, že na místo zlatého činu. Dnes startuje v Budapešti mistrovství Evropy v bazénovém plavání. V tamních vodách získal předloni zlatou medaili pardubický plavec JAN ČEJKA. Tehdy se stal světovým juniorským šampionem na 50 m znak. Historicky prvním z České republiky. Teď by rád na dospělé Evropě našel klíč k olympijské bráně.

Vracíte se do města, kde jste dosáhl největšího životního úspěchu. Jaké místo zaujímá ve vašem srdci Budapešť?

Na Budapešť mám jen ty nejlepší vzpomínky. Bazén je tam úžasný, je to jeden z mých nejoblíbenějších. Hodně se těším, že si tam zase zazávodím.

Jste rád, že ME v olympijském roce se koná právě v maďarské metropoli a proč?

Ano jsem rád, dává to mně a i všem dalším plavcům možnost pokusit se splnit tvrdé limity pro olympijské hry na velkých závodech. A pro ty, kteří už limit mají splněný, je to dobrý test formy před Tokiem.

V čem je tedy pro vás budapešťský bazén výjimečný?

Jedná se o obrovskou arénu s velkým hledištěm, kam se vejde spousta diváků. Mají tam i druhý padesátimetrový bazén připravený pro rozplavání nebo vyplavání po závodech. Celý komplex je skvěle vybavený, je tam vše, co plavec potřebuje.

Čekají vás hned čtyři disciplíny. Kromě všech znakových tratí, také polohovka.

Polohovky jsou moje druhé hlavní disciplíny, které plavu doplňkově k znaku. V neděli bych tam měl volný den, tak jsem zvolil polohovku na 400 m, abych si ještě něco zaplaval (směje se).

Rozplavby jsou v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. Tedy obden. Ideální scénář asi nemohl nastat. Nicméně je pro plavce lepší zhuštěný program či takto volnější?

Ano program mi vyšel skvěle. Rozhodně jsem rád, že to je takhle postavené, protože aspoň budu mít čas si mezi závody odpočinout. Pokud bych se na znakové tratě dostal do finále, tak bych plaval každý den… Což by mi pochopitelně nevadilo.

Jaké jste si vytyčil cíle pro jednotlivé tratě?

Podat co nejlepší výkony a vylepšit osobní rekordy. Časy bych nerad tipoval, protože každé zlepšení osobního rekordu je super. Na 200 m znak je tam ještě další cíl, který souvisí s překonáním osobáku. Tím je splnění limitu pro olympiádu.

Jak daleko či blízko je vám Tokio vzdálené?

Na 200 m znak mám k limitu velmi blízko. Pouze jednu setinu od mého osobního rekordu! Na stovce je vzdálenější, zhruba 0,5 sekundy od mého maxima. Ale budu se snažit co nejvíce ho posunout a přiblížit se a pokořit alespoň jeden limit. V ideálním případě oba.

V jaké formě se nacházíte a kde jste ji doladil?

Věřím, že se nacházím v dobré formě a povede se mi zaplavat podle představ. Formu jsem ladil se svým trenérem a svojí skupinou na Mallorce, kde jsme měli poslední přípravné soustředění před Evropou. Předtím jsem byl na závodech v Šamoríně, kde jsme s trenérem testovali, jak na tom jsem. Na dvoustovce jsem tam zaplaval nejlepší čas sezony, takže forma vypadá dobře.

Na předloňském mistrovství světa juniorů vás konkurence vybičovala ke zlatému výkonu. Máte rád podobné výzvy a plavecké vrcholy?

Rozhodně mě konkurence a atmosféra velké soutěže vždy vyhecují. Rád závodím, takže vždy, když plavu vedle někoho rychlejšího, tak se ho snažím porazit. No a to mě vytáhne k lepšímu výkonu.

Jaká jsou hygienická opatření na šampionátu?

Mistrovství se uskuteční v uzavřené bublině. Budeme se moct pohybovat pouze mezi bazénem a hotelem. Otestovali nás po příjezdu a testováni budeme ještě během závodů. Samozřejmě musíme nosit respirátory. Sám jsem zvědavý, jak se to bude odvíjet. Jsou to první velké závody, kterých se budu účastnit v této covidové době.

S kým nejvíce z českého národního týmu kamarádíte a s kým jste na pokoji?

Nejvíce se kamarádím s kluky, se kterými jsem byl v juniorské kategorii. Nejlépe se nimi znám a hodně jsme spolu už zažili. Hodně se bavím také s Tomášem Frantou, ale jsme dobrá parta kamarádíme se všichni. Na pokoji budu s Honzou Mickou.

Jaký bude váš program?

Do dějiště šampionátu jsme vyrazili v pátek. Ve víkendových dnech jsme si šli omrknout bazén a rozplavávali se. Ode dneška začínáme závodit. Pokud budu mít nějaké volné dny tak je využiji k odpočinku a k přípravě na další starty.