První poločas se Turům povedl, po vyrovnaném úvodu začali navyšovat svůj náskok, sérií přesných trojek odskočili na dvouciferný rozdíl (maximálně byli třináct bodů v plusu) a vypadalo to, že soupeře docela „nalomili“.

Dobře rozehraná bitva však dostala ve třetí periodě ze svitavského pohledu znatelné trhliny, vypadli tady poněkud z role, nechali rozjet ústeckou dvojici Svejcar – Autrey, sami se dostali do střelecké krize a jejich vedení se začalo rozplývat, až zmizelo v nenávratnu úplně.

Přesto se Tuři ve čtvrté čtvrtině ještě jednou dostali na koně a zase díky trojkám (ostatně poslední desetiminutovka spíše než ligový zápas připomínala utkání hvězd, padlo v ní 61 bodů a soupeři si převážně nacházeli střelecké pozice, jak je zrovna napadlo…).

Zejména Slezák se na perimetru mohl přetrhnout (celkem trefil osm trojek ze svitavských sedmnácti, jiné než trojkové body nedal), hosté pálili z dlouhé vzdálenosti s úspěšností 50 procent (!), zase velice nadějně bodově utekli, ale zase to nebyl rozhodující zlom.

Sluneta se dotáhla a za stavu 82:82 se dvě a půl minuty před koncem začínalo „znovu“. Na trojku Faita odpověděl Slezák stejnou mincí, Svejcar se trefil za tři body a Slezák rovněž, to už do konce chyběla půlminuta. Z dalšího útoku si výborný Svejcar (25 ze svých 27 bodů dal po změně stran) došel pro faul a sám proměnil obě šestky.

Co Turům zbývalo? Akce „buď a nebo“. Zodpovědnost na sebe vzal kapitán Marko (Slezák, který by se této role nejspíše chopil, byl v tu chvíli s pěti fauly na střídačce), nespekuloval, zda „jen“ vyrovnat nebo rozhodnout, šel sebevědomě pro vítěznou střelu, jenže ta se do koše nevešla a z poněkud bláznivého duelu odešli Svitavští zklamaní.

A je to škoda, protože tenhle duel se vyhrát určitě dal, Sluneta nepůsobila především v prvním poločase kdovíjak jistě. Co naplat, vzešla z toho porážka číslo 7. Podstatně se pod ní podepsalo dvacet svitavských ztrát, které domácí potrestali čtyřiatřiceti body. To bylo příliš.

„Bohužel druhý poločas se nesl ve stejném duchu jako předešlá utkání s USK, Hradcem i Kolínem. Vůbec jsme nepůsobili jako tým, hráli jsme absolutně bez obrany, 54 obdržených bodů za tuto část hry je strašidelné číslo, navíc poté, co jsme v první půli ukázali slušnou obranu,“ lamentoval kouč Lukáš Pivoda. „Co jsme předváděli v útoku, jak jsme Ústeckým házeli míče do rukou, jaké jsme měli ztráty, když jsme si řekli, že budeme hrát chytře a používat fauly, to je pro mě velkým zklamáním. Po našem výkonu ve druhém poločase jsme si nezasloužili vyhrát,“ dodal Pivoda.

„Měli jsme výborný vstup do zápasu, hráli týmově, všechno nám vycházelo, ale potom jsme změnili styl hry, začali hrát individuálně a to nás srazilo k zemi. Ústí nás dotáhlo a to jeho hráče nahecovalo, v druhém poločase přitvrdili obranu a my se z toho nedokázali vzpamatovat, což nás stálo vítězství,“ kroutil hlavou nejlepší svitavský střelec Pavel Slezák.

„Zdá se, že slova, která jsme si o poločase řekli, padla na úrodnou půdu, protože kluci celý druhý poločas odmakali podle mých představ," liboval si domácí trenér Antonín Pištěcký. Ten označil za klíč k úspěchu fakt, že jeho výběr nezaostával bez hráčů základní rotace. „Když jsme potřebovali vystřídat zkušené borce, které jsme nechtěli nechat tavit pětatřicetiminutové intervaly, a nastoupili za ně mladíci Haiblík, David a Maděra, odvedli to, co od nich čekám. Byli na hřišti, bojovali, chodili za doskokem, snažili se makat v obraně," chválil naděje Slunety. „Důležité bylo také probuzení Spencera Svejcara, který nám hodně pomohl,“ nezapomněl vyzdvihnout kapitána svojí flotily, jenž se stal nejužitečnějším mužem zápasu

6. KOLO, dohrávka:

Sluneta Ústí nad Labem – Dekstone Tuři Svitavy 90:88 (19:23, 36:47, 59:58)

Body: Svejcar 27, Autrey 21, Fait 14, Pecka 8, Hanes 6, David 5, Šotnar 4, Maděra 2, Karlovský 2, Haiblík 1 – Slezák 24, Svoboda 14, Johnson 13, Proleta 9, Sehnal 7, Marko 6, Welsch 5, Dragoun 5, Křivánek 5. Rozhodčí: Hruša, Salvetr, Ulrych. Fauly: 19:23. Pět chyb: Slezák (Svitavy). Trestné hody: 23/19 – 8/7. Trojky: 9:17. Doskoky: 30:31. Hráno bez diváků.

Další sobotní výsledky:

Hradec Králové – Nymburk 52:102, Kolín – Ostrava 74:72, Děčín – Opava 68:77.

Pořadí:

1. Nymburk (88,9), 2. Opava (99,9), 3. USK Praha (66,7), 4. Brno (66,7), 5. Kolín (66,7), 6. Ústí nad Labem (50,0), 7. Pardubice (40,0), 8. Ostrava (37,5), 9. Hradec Králové (33,3), 10. Svitavy (30,0), 11. Děčín (28,6), 12. Olomoucko (11,1).

Příště:

Basket Brno vs. Dekstone Tuři Svitavy (čtvrtek 3. prosince).