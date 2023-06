Zase jen první liga… V některých odvětvích by toto zvolání zavánělo pohrdáním, jenže v ragby je nad ní ještě extraliga. Přeloučští borci se snažili prodrat mezi elitu přes baráž, když ve své soutěži obsadili druhou příčku. Jenže v letošní sezoně dostali velice těžkou úlohu. Prokousat se přes legendu tohoto sportu, kterou je Praga Praha. A už tak těžká úloha se pro Bizony zkomplikovala tím, že se extraliga redukuje z osmi týmů na šest, tudíž je čekalo měření sil s pátým celkem tabulky. A dopadlo podle papírových předpokladů. Posílený favorit zdolal outsidera rozdílem třiceti bodů.

Ragbisté Přelouče si extraligu nezahrají. V Praze nestačili na Pragu. | Foto: Petr Skála/ceskeragby.cz

Baráž o udržení v české extralize

Praga Praha - RC Přelouč 50:19 (33:12), pětky 8:3

Body: Mkhwakhwi 25, Petr Čížek a Mgalo oba 10, Hošek 5 - Chrbolka 10 (dvě pětky), Jakub Čížek (jedna pětka), Kohout 4 (dva kopy po pětkách). Sestava Přelouče: Dušek, Čejka, Staněk, Križánek, Krejzl, Hanč, Adamec, Preininger, Stýblo, Kohout, Chrbolka, Nevrlý, Jan Čížek, Řičica, Jakub Čížek. Střídali: Halík, Rosenkranz, Šimon, Jech, Pospíšil.

Přežít úvodní tlak a pak se pokusit udeřit. Takové noty si vždy malují týmy, které mohou jen překvapit. Jenže přeloučské plány se zbortily jako pověstný domeček z karet. Po čtvrthodině hry totiž vedli domácí brutálním způsobem v poměru 19:0. Hosté ale nepřijeli do hlavního města na výlet a do jedné z bašt českého ragby na exkurzi. Chrbolka během tří minut položil dvě pětky a jednu z nich potvrdil konverzí (kopem) Kohout. Na skóre 12:19 už se hostujícímu týmu dívalo lépe. Jenže Praga nastartovala ještě do poločasu Pragovku a na přeloučské snížení odpověděla čtrnácti body (dvě pětky a dvě potvrzení kopem) v řadě. A už ani po přestávce se žádné drama nekonalo. Domácí si pojistili vedení třemi pětkami v kuse. Poslední slovo v baráži ale měl zástupce klubu z pardubického regionu. Závěrečnou pětku sezony položil Jakub Čížek.

„Je pravda, že Pragu jsme nikdy v soutěžních utkáních neporazili. To ale vůbec neznamenalo, že jsme přijeli do Prahy prohrát. Zůatává otázkou, jak by soupeř, za který sedm pětek z osmi položili hostující hráči z Jižní Afriky, hrál bez nich. Náš tým je složený výhradně s českých hráčů a ve většině případů z odchovanců našeho klubu. Tudíž v utkáních proti týmům, za které hrají cizinci z Jižní Afriky, z Gruzie nebo z Namibie, je v nevýhodě. My si však zahraniční posily v Přelouči nemůžeme dovolit," vysvětluje „pokladač“ pětek Jakub Čížek.

Skóre 50:19 v ragby je přesvědčivé, nicméně neznamená žádnou potupu.

„Výsledek rozhodně zklamáním není, přijeli jsme sem s tím, že nemáme co ztratit," konsttauje přeloučský trenér Tomáš Fyrbach, který dodává: "Konečný stav odpovídal i předvedené hře. Zvláště v útoku, kde v Pragovka dominovala díky posilám z Jižní Afriky.“

Jeho protějšek pěl na adresu konkurenta slovy chvály.

„Musím dát kredit hře hráčů soupeře, kteří nás dokonce třikrát překvapili svými útoky a bodovali. Škoda, že se extraliga nebude hrát s osmi týmy. Účast Přelouče by určitě byla přínosná," míní Pavel Šťastný junior.

Přeloučskými protivníky v příští sezoně tak nebude žádný věhlasný klub typu Tatry Smíchov či Pragy. Střetne se s těmito celky: Slavia Praha, Zlín, Bystrc Brno, Říčany B a rakouským hostem Rugby Union Donau Vídeň.