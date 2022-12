Ti se nyní vydali bojovat o důležité body na Moravu, a to konkrétně do Frýdku-Místku a Hošťálkové. Výsledkově to dopadlo s poloviční úspěšností, porážka přitom byla z rodu zbytečných. „Zápas ve Frýdku se nám nevydařil, o výsledku v náš neprospěch rozhodlo především nevyužiti velmi slibných pozic na posledních dvou šachovnicích. Nováček soutěže z Hošťálkové nastoupil v poněkud kombinované sestavě, po úporném boji se projevila větší zkušenost našich hráčů a nakonec z toho bylo vysoké vítězství,“ okomentoval odehrané dvoukolo zkušený pardubický šachista Sergej Movsesjan. Jeho tým je po čtyřech kolech na páté příčce extraligového pořadí.