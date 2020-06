Jsou zpátky. A určitě si budou možnosti sportovat více vážit. Před časem Deník podnikl sondu do klubů zasažených koronavirovou pandemií. Ta již odezněla, a tak se týmy i jednotlivci mohli vrátit na svá milovaná hřiště, haly i stadiony. Nutno podotknout, že s obrovskou chutí. Jedním z prvních byli Grizzlies Europe Slowpitch, Fastpitch & Baseball. Jeho prezident Pavel Kožený se zaobírá dopady nucené přestávky ale také načrtává vyhlídky do budoucnosti.

Jak se opatření české vlády v souvislosti s pandemii dotkla vaší činnosti?

Bezpečnostní opatření nás zastihla nejenom v plné tréninkové fázi, ale i např. v okamžiku potvrzených rezervací letenek, ubytování a půjčovaných aut pro turnaj Evropské softballové ligy (ESSL) v Itálii. Naštěstí většinou se podařilo domluvit téměř nulové penále. Např. startovné na letošní ročník ESSL bude vzhledem k zrušení sezóny převedeno na rok 2021. Z pohledu hráčského kádru jsme přestali jednat se zahraničními posilami, které většinou pocházejí z USA nebo Dominikánské republiky. Velmi důležitým rozhodováním bylo, jakou soutěž odehrát v rámci České republiky. Rozhodli jsme se pro Českou slowpitchovou ligu. Někteří hráči budou hostovat v týmu Hrochů z Havlíčkova Brodu a hrát fastpitch softball. Určitě se zúčastníme dalších neligových turnajů.

Jak jste se vraceli do sportovního života a v jakém stavu připravenosti přišli vaši svěřenci?

Návrat na hřiště byl rychlý, byl úspěšný a s velkou chutí do hry. Tým Grizzlies Pardubice se přihlásil do České slowpitchové ligy (ČSL). A jako nováček soutěže jsme ihned zvítězili v prvním ligovém turnaji, když jsem za sebou nechali několikanásobné vítěze této ligy, účastníky Evropských pohárů a týmy plné reprezentantů z Waynes Pardubice nebo Mladých Buků. To je pádný důkaz, že zimní příprava a individuální tréninky byly dobře nastaveny. Sázka na sílu a techniku vyšla, povedlo se také začlenění nových tváří do týmu. Zejména bych vyzdvihl výkony v útoku Martina Matěchy ale i všech našich nových žen. Nicméně celý tým v lehce novém složení perfektně fungoval a ukázal své kvality. Soupeři s námi musí počítat, chceme i nadále v ČSL vyhrávat!

Jaké vás čekají nejbližší akce ve vašem odvětví, nebo které jste už od uvolnění opatřeních absolvovali?

Stále doufáme, že by mohl vyjít nějaký zahraniční turnaj. Velkou šanci vidíme v účasti na Supercupu v německém Regensburgu, což je vždy akce roku s účastí špičkových světových týmů. Např. vloni přiletěl tým Recrupharm Quebec z Kanady, který měl na soupisce bývalé hráče zámořské baseballové MLB či nižší Triple A. Zvítězil a nechal ze sebou všechny americké týmy i nás. Hrát proti byť bývalým profesionálům je pro nás celoživotní amatéry opravdový zážitek. Snaha se jim vyrovnat nás motivuje k další práci a tréninku. Nicméně vzhledem k nejisté zahraniční lize budeme dále nastupovat ve vybraných tuzemských turnajích, což nese nutnou změnu. Z mužské ESSL jsme se tedy přesunuli do smíšené kategorie a povinně jsme začlenili na soupisku i ženy.

Vše špatné je pro něco dobré. Najdete na nutnosti přestat sportovat, respektive téměř úplně nefungovat něco pozitivního?

Nucená pauza bez osobního kontaktu či odklad začátku sezony měl jednoznačně pozitivní dopad na větší chuť do hry při návratu na hřiště. Ten pocit z odpáleného homerunu nebo možnost hodit si na šedesát metrů pořádnou bombu nic nenahradí. Ani osobák na benchpresu (smích). Měli jsme rovněž více času na vyčištění stolu nebo nad vymýšlením strategie, plánů a rozvoje. Určitě jsme si jako spousta dalších oborů více osvojili používání videokonferencí nebo moderních tréninkových metod.