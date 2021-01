„Samozřejmě nás to velice mrzí, ale nedalo se nic dělat, covidovou situaci musíme brát vážně,“ uvedl předseda organizačního výboru Skiinterkriteria Luboš Bäuchel. „Žádali jsme sice o výjimku ministerstva zdravotnictví, abychom mohli závody pořádat, ale upřímně řečeno jsme ani moc nedoufali, že bychom ji obdrželi, a také jsme ji nedostali. Proto jsme 5. ledna rozhodli o zrušení 59. ročníku. Přitom k našemu překvapení bylo přes všechny potíže přihlášeno patnáct států,“ povzdechl si Bäuchel.

Sponzoři je nezradí

Organizátoři bojovali o svůj podnik do poslední možné chvíle, jenže nakonec nebylo jiného zbytí než razantního škrtnutí. „Zvažovali jsme i možnost, že by se letošní ročník konal pouze za účasti českých sjezdařů, případně jako mistrovství České republiky s účasti závodníků z okolních států. Nakonec jsme se rozhodli zkusit ministerskou výjimku, což nevyšlo. Ale i s ní by to bylo velice složité, vždyť by musela být dodržena všechna covidová opatření, testování a podobně,“ upozornil Bäuchel.

Ekonomicky se pořádající Ski klub s neuskutečněnými závody dokáže vyrovnat. „Určité ztráty máme, nicméně díky pochopení ubytovatelů neplatíme storno poplatky, přičemž náklady na ubytování jsou nejvyšší položkou rozpočtu. Vážím si toho, že jsme se dohodli s několika sponzory a partnerskými institucemi, že nám nechají prostředky na úhradu vzniklých nákladů,“ dodal šéf organizátorů Skiinterkriteria.

Podmínky dobré, ale…

Největší ránu představuje zrušení závodů pochopitelně pro samotné lyžaře kategorie mladších a starších žáků. Jen připomeňme, že v minulostí v obřím slalomu a slalomu v Říčkách startovali třeba sourozenci Kosteličovi, Šárka Strachová, Petra Vlhová, Ester Ledecká a další osobnosti bílých svahů. Nadto letošní podmínky s dostatkem přírodního sněhu všem slibovaly perfektní lyžování. „Středisko by bylo připraveno velmi dobře. Mohu jenom poděkovat všem, kdo se na 59. ročníku podíleli, protože jsme ho připravovali, dokud byla naděje,“ lituje Bäuchel.

V historii Skiinterkriteria, která se začala psát v roce 1962, je to pátý případ, kdy musel být naplánovaný program zrušen. Ve všech předchozích ovšem bylo na vině nepříznivé počasí, tedy nedostatečné sněhové podmínky. Letos se však pořadatelům postavil do cesty problém, s nímž si neví rady celý svět.