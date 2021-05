Jak už to bývá, vždy se objeví nějaké ale… Z důvodu stálého covidového nebezpečí musí plnit přísná hygienická opatření. A ještě jedno nutné sdělení: Výše uvedené platí jen pro extraligu dospělých. V ní míří vysoko tradiční účastník HBC Autosklo H.A.K. Pardubice. Jeho trenér JIŘÍ MAŠÍK chce dokonce titul. S týmem si prožije restart v sobotu od 14 hodin v Mostě.

VELKÝ HLAD PO SPORTU

Co říkáte na skutečnost, že se nakonec nějakým způsobem dohraje letošní ročník extraligy? Věřil jste tomu, nebo byl spíše skeptický?

Jsme za to samozřejmě moc rádi. Pauza byla moc dlouhá. Už jsme chtěli vyběhnout na plac. Věřil jsem, že se něco hrát bude, byť třeba turnajovým způsobem.

Jak se odvíjela jednání na hokejbalovém diplomatickém poli? Chtěli hrát všichni a popř. jaké byly důvody jejich odmítavého postoje?

Hokejbalový svaz žádal pro extraligu výjimku a pak se spojil i s ostatními svazy a společně s Národní sportovní agenturou jsme jednali s vládou. Několikrát se uskutečnil videohovor s extraligovými kluby. Všichni jsme chtěli hrát. Všichni máme hlad po sportu.

Probíral jste možnost dohrání s vašimi svěřenci a jaký vyjadřovali postoj?

Jednoznačně pro dohrání. Jednali jsme o tom a od všech přišla kladná odpověď.

Budete schopni plnit hygienická a bezpečnostní opatření, která jsou podmínkami pro dohrání ročníku?

Dostali jsme jasné pokyny od svazu a ty dodržíme. Víme, že pokud chceme hrát, tak tomu musíme něco obětovat. Neděláme z toho problém, prostě to bereme jako součást návratu na hřiště. Na každý čtvrtek plánujeme testování týmu, abychom mohli v sobotu hrát.

Jak jste se tolik měsíců udržovali v provozní teplotě?

Klukům jsme doporučili, co by měli dělat. Nicméně individuální plány jsme jim nedávali. Na některých se pauza váhově i fyzicky vidět je, ale to se brzy srovná. Na prvním tréninku jsme si udělali test, abychom viděli, jak na tom jsou. Většina z nich je solidně připravena.

Jakou formou jste tedy trénovali a co udržování sociálních kontaktů v době nouzového stavu?

Společně jsme netrénovali vůbec. Komunikovali jsme občas s kluky, ale vše bylo na nich osobně. Pochopitelně na skupinovém chatu se občas dělaly srandičky.

DVA ČI TŘI? TO JE JEDNO

Jak se covidová patálie podepsala na týmu zdravotně?

Někteří kluci včetně mě si nákazou prošli, ale ne v poslední době. Takže tohle by nás brzdit nemělo. Bohužel se v neděli zranil Tomáš Zajíček, ale snad se dá do víkendu do pořádku.

A co personální dopady? Kolik hráčů nevydrželo a už nechce pokračovat?

Kariéru přerušil akorát Šimon Moravec, což mě hodně mrzí. Ale snad se k hokejbalu vrátí. Jinak kádr pokračuje kompletní. Připojili se k nám i Michal Šimek s Jindrou Kuncem z B týmu a bude hrát i Zdeněk Král.

Rozjede se pouze extraliga dospělých. Počítáte s větším zapojením dorazových juniorů nebo i mladších, aby získali zpět herní praxi?

Juniory, které jsme zatím chtěli zapojit už v týmu máme. Náš kádr momentálně čítá třiadvacet hráčů do pole a tři brankáře. Takže o využití dalších úplně neuvažujeme. Navíc těch zápasů zase není tolik. Ale naše juniorka také trénuje, takže tam podle potřeby můžeme sáhnout.

Jaké jste si vytyčili cíle pro zbytek základní a nově jednokolové části?

Věřím, že se kluci rychle vrátí do tempa. Na trénincích už je vidět posun. Chceme udržet pozici v první čtyřce. Přestože nás teď čeká pět týmů z čela tabulky. Ale zase to bereme jako dobrou prověrku před play off. Budeme chtít také sehrát jednotlivé pětky pro play off a přesilovkové formace. Jelikož na to nebylo na trénincích tolik času, musíme to řešit v průběhu dohrání základní části.

Co říkáte na systém play off? Je pro vás lepší či horší hrát jen na dva vítězné zápasy?

Kvůli času to nešlo jinak. Je to pro všechny stejné a tak k tomu přistoupíme. Chceme dojít až na vrchol a je jedno, jestli přes soupeře přejdeme na dva nebo tři vítězné zápasy. Já ještě pamatuji doby, kdy se stabilně hrálo na dva vítězné zápasy.

Tedy, jaké jsou vaše cíle pro play off?

Jako vždy ty nejvyšší (úsměv). Už jsme hráčům řekli, že si nejdeme jen tak zahrát. Ale, že zabojujeme o titul! Kluci se scházejí na tréninku, makají a věříme, že si to i v hlavách takhle nastaví. Chceme v týmu vítězné typy a hráče, kteří jsou schopni pro to něco obětovat. A to my máme…