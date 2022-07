Počet účastníků dříve mamutího podniku se pomalu vrací na úroveň před covidem. Pořadatelé hlásí tři tisíce „herních turistů“. S tím zákonitě roste poptávka po ubytování.

„Když jsem před měsícem hledal na internetu volné ubytovací kapacity v Pardubicích v době festivalu, žádné jsem už nenašel. Bylo to v době těsně před uzávěrkou přihlášek,“ sděluje zástupce ředitele festivalu Petr Laušman a jedním dechem dodává: „Pochopitelně ubytovací prostory jsme již měli nasmlouvané, týkalo se to individuálních žádostí.“

Festival šachu a her dospěl do Kristových let. Letos bez ruské vlajky

Ne všichni zahraniční i tuzemští účastníci mají to štěstí, že bydlí v nějakém pardubickém hotelu či penzionu.

„Letos dokonce máme plno i tam, kde vždy ubytování nenabízíme. Na vysokoškolských kolejích, v internátech Domova mládeže či Střední zdravotnické školy. Došlo to tak daleko, že jsme nabízeli hotel Černigov v Hradci Králové,“ podotýká.

„Nikdo ho ale nevzal. Měli jsme to předběžně domluvené, ale nakonec jsem žádost na poslední chvíli stornoval,“ vysvětluje Laušman.

V nejsilnejší víkend

Pořadatel festivalu části šachistům ubytování hradí, dalším ho shání a oni si ho platí ze startovného. Ti odvážnější sází na vlastní pěst.

„Rozhodně není podmínkou, že musí mít ubytování přes nás. Nicméně v těch velkých hotelech a penzionech zabíráme de facto celou kapacitu my. Mohou se prodrat do menších penzionů či ubytování typu Airbnb. Jsou tací, kteří bydlí u známých, co tady za ta léta získali,“ říká.

Kvůli NSA nám vznikne milion a půl díra, láteří šachový pořadatel Laušman

Czech Open má každoročně velkého konkurenta. Ne na sportovním poli, nýbrž ubytovacím. Jako naschvál, když se jedná o nejsilnější šachový víkend.

„Nejvíce nám komplikuje situaci hudební festival České hrady, který se koná na Kunětické hoře. Do Pardubic se sjíždějí lidé minimálně z našeho kraje. Do toho se letos přidal Gamecon. Tento víkend bude nejproblémovější. Bohužel se tříštíme v době našich hlavních turnajů, kde je počet účastníků nejvyšší,“ krčí rameny.

Zvláštní požadavky z exotických zemí

Jako jedna z hlavních tváří pořadatele Czech Open musí být Petr Laušman připraven na různé požadavky ze strany svých hostů, za které účastníky Czech Open považuje.

„Většinou se jedná o standardní požadavky, jako zařídit dopravu z letiště nebo nějakého pražského hotelu. Účastníci z arabských zemí jsou v přáních přeborníci. Jednou chtěla větší výprava na vysokoškolských kolejích vymezit jednu místnost pro modlitebnu,“ vzpomíná.

K islámským zemím se váže ještě jedna příhoda.

V hotelové restauraci si přáli halal, tedy povolenou potravinu. Takže šlo docela o problém. Maso se musí brát z určitého řeznictví. Už před vařením se musí dodržovat jistá pravidla. Jelikož se jednalo o velkou výpravu, která k nám jezdila pravidelně, snažili jsme se jí ve všem vyjít vstříc. Ve finále jsme zvládli i tuto žádost," otírá si Laušman dodatečně pot z čela.

Velmistři na plac! Na titul krále Czech Open se stojí dlouhá fronta

Za více než třicet let existence Czech Open sype perličky z rukávu. Ulehčuje mu to trochu situace, protože s nádsázkou platí: Jiný kraj, jiný mrav… Specifickou výpravu vždy tvoří izraelští šachisté.

„Ortodoxní židé nemohou pracovat v sobotu. Jedni to řešili tak, že si nenechali nalosovat sobotní kolo, druzí si zaplatili sekundanta, který zapisoval jejich tahy do partiáře. Šachy hrát můžou, ovšem zapisování už se bere jako práce,“ objasňuje.

Teď už jenom chybí zážitek, jak si chtěl někdo objednat na pokoj erosenku… „O ničem takovém nevím. Lépe řečeno, nikdo se mě na to neptal,“ směje se Laušman.