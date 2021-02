Jedním z problémů byla kvalifikace účastníků, protože se vinou vládních opatření nemohly konat všechny soutěže. Nominaci na MČR tak určily krajské svazy, užší výběr mělo na starosti vedení reprezentace. Do každé kategorie bylo nominováno pouze osm závodníků z celé republiky.

Z litomyšlského oddílu Karate-do byla vybrána a následně i potvrzena Anna Kašparová. Samotnou nominací ale těžkosti neskončily neboť od září trochu zhubla, takže nemohla startovat v kategorii nad 68 kilogramů jako doposud, ale přesunula se o váhu níže (do 68 kg). Před turnajem ještě musela společně s trenérem Jiřím Smékalem podstoupit testy na covid-19 a po negativním výsledků se začala připravovat na soutěž. Ta se s ohledem na nižší počet startujících nekonala vyřazovacím způsobem, ale systémem každý s každým, přičemž dvě nejlepší karatistky se na závěr utkaly o zlato.

Jako první přišla na řadu kategorie žen do 68 kilogramu. „Anička byla tentokrát více nervózní. Nejen proto, že byla v jiné kategorii, ale i z toho důvodu, že neměla tolik času na přípravu i kvůli školním povinnostem. Ale je to bojovnice a prošla až do finále, i když to nebylo tak suverénní. Ve finále se potkala s Magdalenou Tušlovou z Fight Clubu České Budějivice. Zápas byl zpočátku z obou stran velmi opatrný, až musel rozhodčí obě rivalky napomínat za pasivitu. Nakonec štěstí přálo Tušlové, získala první bod a tím i výhodu. Anička sice vzápětí bodové skóre srovnala, ale do konce zápasu zbývalo málo času a soupeřka v posledních vteřinách jen ustupovala a bránila. To, že získala první bod, však rozhodlo v její prospěch,“ popsal finále trenér Smékal.

Anna Kašparová s trofejemi z mistrovství republiky.Zdroj: Karate-do Litomyšl

Ve druhé kategorii do 21 let z litomyšlské karatistky nervozita trochu spadla. „Dočkal jsem se i jejího pověstného tvrdého kopu. Sice za něj byla napomínána, ale na výsledek zápasu to nemělo vliv,“ uvedl Jiří Smékal. Byť se pořád nedalo mluvit o dominanci, prošla jeho svěřenkyně znovu do finále a tam čekala v repríze předešlé bitvy Tušlová.

„Průběh zápasu byl podobný tomu předchozímu Tušlová ustupovala a čekala na vhodnou vstřícnou techniku, to se jí ale nepovedlo a Anička ji proháněla po celém tatami. Na konci časového limitu svítilo na ukazateli skóre 0:0. O vítězi tak rozhodovali rozhodčí, poměrem 4:1 zvítězila zcela zaslouženě Anna Kašparová,“ byl spokojen Smékal. „S ohledem na to, že to byly pro Aničku první velké závody po roce, předvedla dobrý výkon, odhodlání a skvělou kondici odměněné zlatem a stříbrem,“ dodal.