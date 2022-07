Nikdo se nebude nudit! V Ideonu startují herní radovánky

Již ve čtvrtek byl odstartován mezinárodní festival šachu a her nesoucí název Czech Open. Jako tradičně byl tento pardubický svátek deskových her odstartován turnajem družstev nebo-li Memoriálem Ing. Svatoslava Záhorovského. Jak to zatím vypadá za šachovnicemi? Na co se lze těšit dnes a zítra?

Herní víkend se každoročně na Czech Open těší velké oblibě. Letos tomu nebude jinak. | Foto: pořadatel