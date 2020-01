Nohy vzhůru… Ne spletli jsme, o ruce se v tomto sportu nejedná. Vždyť dolní končetiny má už v názvu. A krajské město hraje v tomto odvětví důležitou roli. Každoročně se totiž v univerzitní hale koná turnaj Pardubice Open. Prvenství putuje pod kopec Sirákov. Zásluhou juniorských mistrů světa v čele s Kalousem.

Jen na dvou kurtech

Dvanáctý ročník nepřilákal tak vysoký počet týmů jako v předchozích letech, nicméně nabídl nohejbal té nejvyšší úrovně. Z reprezentantů chyběli pouze Ondřej Vít s Jakubem Pospíšilem.

Pořadatelé z pardubického Dynama rozdělili účastníky do pěti základních skupin, z nichž první tři týmy postupovaly do osmifinále. Šestnáctku pak zkompletovalo Dynamo B, které mělo mezi týmy na čtvrtých místech nejvíce bodů.

„Vyslyšeli jsme prosby některých hráčů a ve velké hale jsme kvůli dostatku prostoru postavili pouze dva kurty. To se i vzhledem k počtu startujících trojic ukázalo jako dobré řešení,“ poznamenal ředitel pardubického turnaje Roman Kopáček.

Osmifinálové duely příliš dramatických momentů nenabídly. Z těch vyrovnaných lze zmínit těsné vítězství Čelákovic B nad Dvorem Králové (Andrýs, Ešner, Kaplan) nebo úspěch Jesenčan proti Dolním Počernicím (M. Kaděra, Nováček, Ungermann).

Vsetín až na vrchol

Ve čtvrtfinále to už byla jiná káva. Soupeře, přes něhož by se dalo snadno postoupit, ne a ne nalézt. Jesenčany s uzdraveným Pavlem Kopem po boji přehrály první trojici Čelákovic (Flekač, Spilka, Šafr). Obhájce prvenství Santoška ve třech setech přehrál Kladinu (Doubrava, Hoffmann, P. Kučera). Harrachov zastavil efektně hrající trio Čelákovic B (Ftačník, J. Kaděra, Matura). V posledním čtvrtfinále exceloval Zdeněk Kalous, který tak dotáhl druhý nejmladší tým v turnaji k postupu. Odnesly to nabité Karlovy Vary (J. Kalous, Sehrig, Vanke).

Semifinále mezi Santoškou a Jesenčany bylo především o soubojích Chalupy a Kopa. Holická opora po zranění postupně získává větší jistotu a formu, na postup to ale nestačilo. Chalupa v důležitých chvílích několikrát bodově zavřel a mohl se svými spoluhráči spřádat plány na finále. Do něj se probojoval kompaktně hrající Vsetín, na němž si vylámali zuby stálí účastníci z Harrachova.

Finále si nenechaly ujít tři stovky diváků. V euforii, přesto bez chyb hrající mladíci nedali Santošce šanci. Po hladkém prvním setu, dospěl druhý k nejtěsnějšímu rozuzlení. První grandslam roku patří juniorským mistrům světa hrajícím za Vsetín.

Čtvrtfinále klíčové

„Moc jsme nepřemýšleli, že bychom mohli vyhrát. Ve skupině jsme se trápili, ale věděli jsme, že se postupně zlepšujeme. Klíčové pro nás pak bylo čtvrtfinále proti Karlovým Varům, kde jsme předvedli nejlepší výkon na hřišti, kde bylo poměrně málo místa,“ okomentoval cestu mezi čtyři nejlepší člen vítězné party Daniel Bílý.

„Semifinále i finále jsme už odehráli na centrkurtu s dostatečným prostorem pro naši obranu, což bylo klíčové. Ve finále jsme měli výhodu v tom, že Honzu Chalupu známe ze Vsetína. Musím vyzdvihnout skvělé diváky, před kterými se vždy výborně hraje,“ chválil Bílý.

Závěrečný účet



1. Vsetín (Bílý, Kalous Z., Majštiník), 2. Santoška (Chalupa, Ježdík, Sýkora), 3. Harrachov (Holas, Jaeník, Kučera M.), 4. Jesenčany (Kop, Konečný, Rosenberk)