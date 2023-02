Branky: 8. Slováček (D. Drozd), 11. Everton (D. Drozd), 15. Everton, 16. Slováček, 20. Doša (D.Drozd), 23. Everton (D. Drozd), 29. Klíma (vla.), 33. Dudu (Everton), 36. Mareš (Pett), 39. Mareš (Capinha) – 8. Klíma, 25. Caio (Belej). FK Chrudim: Dudu (Javorski) – Everton, Pett, Mareš, Kubát, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Šejvl, Balog, Radovanovič, Slováček, Capinha. TJ Spartak Perštejn: Treml (Novák) – Kiliján, Holman, Klíma, Caio, Polanský, Belej, Tavares, Chmelan.

Poprvé v novém působišti. Domácí trenér Felipe Conde nasadil do zápasu i nováčka Petta. Ten hned od úvodních minut ukázal své kvality, ale v zakončení selhal na zákrocích brankáře Tremla.

Spartak se hodně soustředil na obranu a první branku v heřmanoměstecké hale tak viděli diváci až v osmé minutě. Na zadní tyči našel David Drozd kapitána Matěje Slováčka, který již neměl těžkou práci a Tremla překonal - 1:0. Těsné vedení však domácím hráčům vydrželo pouze chvíli. Po chybné spolupráci Capinhy a brankáře Dudua skóroval do prázdné brány Klíma.

Ve zbytku úvodního dějství se následně prosazovali už pouze Chrudimští. Everton se prosadil dvakrát, jednu trefu přidal také Slováček a Doša.

Ve druhé polovině se nebojácně do toho opřeli hosté. Proti mistrovi vyrukovali s hrou bez brankáře a drželi míč na svých nohách. Byť Dudu byl zaměstnaný několika střelami, tak se ale prosadili svěřenci trenéra Condeho, Everton dokonal hattrick.

Následně ale po pohledné kombinaci skóroval Caio. Chrudimští však následně přebrali otěže a po vlastní trefě Klímy, dvou brankách Mareše a gólu Dudua stanovili konečný výsledek 10:2.

David Drozd (FK Chrudim): „Myslím si, že můžeme být s výsledkem spokojeni. Samozřejmě, dvě inkasované branky nejsou to, co bychom si představovali. Vypadalo to i docela dobře, dostáváme se do větší a větší formy, musíme ještě zapracovat na bránění power-play, protože v ní měl soupeř poměrně dost šancí.”