První vlaštovka. Pardubické dostihové závodiště se dočkalo své letošní první kvalifikace na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Vítězství si v Ceně města Pardubice, jak se také úvodnímu kvalifikačnímu závodu říká, odnesl osmiletý hnědý valach Godfrey v sedle s Danielem Vyhnálkem, když vyzráli na Chelmskforda s Janem Kratochvílem. Vstupenku do vrcholu sezony si v prvním testu zajistilo všech patnáct startujících.

První kvalifikační závod na Velkou pardubickou je již minulostí. Pro vítězství si doběhl Godfrey. | Foto: Milan Křiček

Výměna stráží. Přesně před rokem se v první kvalifikaci radoval z vítězství Chelmsford a druhé místo tehdy "jen zbylo" na Godfreyho. Letos si osmiletí valaši tuhle roli úspěšně vyměnili. Vše bylo ale natolik vyrovnané, že o vítězi Ceny města Pardubice rozhodovala až cílová fotografie.

Do 5800 metrů dlouhého dostihu nastupoval s kurzem 4,25:1 jako největší favorit Chelmsford. Za ním se s odstupem seřadili se stejným kurzem 8,5:1 Godfrey, Argano a Sexy Lord. Právě tento ryzák udával pod vedením svého staronového žokeje Jaroslava Myšky tempo. Za něj se zařadil chtivý Korfu s Janem Faltejskem a Chelmsford s Kratochvílem. Žokej Myška zvolil přiměřené tempo, v němž žádný z koní neudělal výraznou minelu. Na konci pole se držel Argano se svým trenérem Martinem Liškou v sedle, podobnou taktiku volil i narychlo angažovaný žokej Ondřej Velek na Starovi. Ti se ale v průběhu dostihu posouvali dopředu a zadní místa přenechali Imphalovi s Janem Odložilem, ale také bez chuti jdoucímu Mr Spexovi s Thomasem Beaurainem, pro kterého to byla pardubická kvalifikační premiéra.

Faltejsek opět vedl vítězného koně. Sváteční magnet mu zpříjemnil Coupstar

Z oranice zavedl koně na travnatý ovál Lombargini (ž. James Best), pozici si lepšil Argano, ožil i dlouho vedoucí Sexy Lord. Do cíle ale zavedl pole koní Star a vypadalo to na velké sólo tohoto 13letého bělouše. Jako čtvrtý skákal poslední proutěnku Godfrey, který pouze pod rukama Daniela Vyhnálka přeřadil na vyšší rychlostní stupeň stejně jako u bariéry jdoucí Chelmsford. Godfrey nakonec o krátkou hlavu zvítězil, druhý skončil Chelmsford, třetí místo patří Starovi, čtvrté Sexy Lordovi a pětici nejlepších uzavřeli 20letá Lenka Neprašová na valachovi Her Himovi.

„Šli jsme se kvalifikovat. Hlavní cíl je Velké pardubická, to si dobře uvědomujeme. Snad jsme si loni smůlu na Taxisu vybrali. Nyní půjde Godfrey ještě jeden přípravný dostih. Zda to bude znovu kvalifikace, to se ještě budeme rozhodovat,“ řekl majitel vítězného koně Jiří Trávníček.

Dalibor jako představení

V Ceně služeb města Pardubic se vítězně po loňské vynechané sezoně způsobené zraněním vrátil český odchovanec New Friend, kterého vítězně dovedl do cíle žokej Jan Faltejsek. Cena společnosti Matrix patřila Dumon Roclayovi, kterého dovedl vítězně do cíle Marcel Novák mladší. Druhá skončila Ironika s Vyhnálkem a třetí Medi Jape s Dominikou Baranovou.

Překvapení se zrodilo v Ceně společnosti Explosia. Sázkového favorita George of Beaumonta porazil v Pardubicích poprvé jdoucí Dalibor, kterého pro žokeje Jaroslava Myšku nasedlala jeho žena Štěpánka. Za Daliborem skončil druhý zmiňovaný George of Beaumont a třetí pak Averton s Thomasem žokejem Beaurainem.

Koření do chutné směsi Velké ceny města Pardubic přimíchali Wimmer a Horáček

V Poháru BICZ holding se projevila zkušenost žokeje Josefa Bartoše. Mezi finišujícími koňmi provlékl šestiletého ryzáka Nordstranda a vyhrál. Za ním skončil Kmotr s Ondřejem Velkem a pak slovenský zástupce Fort Ryan s Pavlem Složilem.

Cena společnosti Tipsport se běhá v kurzu Memoriálu kapitána Rudolfa Poplera. Tento test dostihových sprinterů ovládl Hibernian, který pod žokejem Marcelem Novákem nastoupil ostrým závěrem a vedoucího Mr Zuru (ž. Pavel Složil ml.) odsunul na druhé místo. Třetí příčka patří Boule De Neige s Josefem Bartošem.

Doběh raz-dva zajistili pro trenéra Stanislava Popelku Angor Wat a Jocobelis. Prvně jmenovaného odjezdil ve valachově premiérovém krosu žokej Jan Odložil. Jacobelise vedla Dominika Baranová. Jedinou rovinu dostihového mítinku, která se jela jako Cena společnosti RMF invest, ovládl favorit Sunset. S žokejem Petrem Foretem tak obhájili pardubické vítězství z dubna.

(Kateřina Anna Nohavová)