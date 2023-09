Řada plochodrážních hvězd ozdobí i tentokrát prestižní závod Zlatá přilba, jehož 75. ročník se pojede v neděli 24. září v Pardubicích. Mezi již potvrzenými jmény ve startovní listině jsou například Australan Jason Doyle, jenž na svítkovském oválu dosáhl v letech 2018 až 2020 na vítězný hattrick, či domácí zástupce Václav Milík, poslední český šampion z roku 2017. Na dnešní tiskové konferenci v Pardubicích to uvedl ředitel závodu Evžen Erban.

Zlatá přilba se dočká nového vítěze. | Foto: Petr Makušev

Vedle mistra světa z roku 2017 Doylea a Milíka obdrželi od pořadatelů návrh kontraktu také Australané Max Fricke, který je účastníkem letošního seriálu Grand Prix, a Jaimon Lidsey, Britové Adam Ellis a Tom Brennan, Dánové Mads Hansen a Rasmus Jensen či Švéd Antonio Lindbäck, jenž má za sebou rovněž bohaté zkušenosti z GP.

Ve hře jsou i další esa - Australan Chris Holder, mistr světa z roku 2012 a vítěz Zlaté přilby o dva roky později. Již šestačtyřicetiletý Dán Nicki Pedersen, trojnásobný mistr světa (2003, 2007 a 2008), jenž ovládl pardubický závod v roce 2010, nebo Slovák Martin Vaculík, aktuálně třetí muž pořadí seriálu mistrovství světa.

"Těší mě, že k nám plochodrážní hvězdy stále jezdí s takovou velkou chutí. Ale je to pochopitelné, protože vítězství jim dává punc nesmrtelnosti. Zlatá přilba je navíc mnohdy plná překvapení a závodníci si tu mohou udělat jméno. Zase tu budeme mít mistry světa či účastníky Grand Prix, vedle nich pojede celkem pětice Čechů. Pojedou ti, kteří si start opravdu zaslouží," uvedl Erban.

Vedle Milíka pojede Jan Kvěch, představit by se měli rovněž Eduard Krčmář, Daniel Klíma a Petr Chlupáč. V roli náhradníka pak tradičně veterán Jaroslav Petrák.

"Loni mi to těsně uteklo," připomněl Milík rok staré povedené vystoupení, kdy skončil druhý za Britem Danielem Bewleym. "Nedá se ale říct, že bych byl spokojený. Když už jste ve finále, chcete prostě vyhrát. Chci se znovu dostat do finále, opravit tu chybu z loňska a dojet si zase pro první místo, protože triumf na Zlaté přilbě je pro mě jakožto Pardubáka obrovský úspěch. Snad přijde hodně diváků a bude zase dobrá atmosféra," dodal Milík.

Vítěz se opět může těšit vedle nového motocyklu na unikátní trofej v podobě pozlacené přilby z ryzího stříbra o váze téměř dvou kilogramů. "Provedení přilby je podobné jako v předchozích dvou letech. Ale ještě není úplně hotová, protože jsem si ji přivezl teprve včera večer. Chybí kožení, které bude letos úplně nového typu. Jsem na to sám zvědavý. Vždy jsou to trošku nervy, hlavně pak to, když vítěz jede oslavné kolečko s přilbou na hlavě, to je pak ten největší nervák," přiblížil pro ČTK klenotník Pavel Lejhanec, jenž se spolupracovníky vyrábí každý rok novou přilbu.

Připravené má vždy tři polotovary. "Letos to bylo o něco snazší tím, že jsem sáhl do skříně a našel polotovar, který byl už vybroušený. Ani nevím, kdy jsem to dělal, jestli během covidu, kdy na to bylo více času. Bylo to fajn. I proto, že na přilbě rád pracuji venku, abych na to všechno dobře viděl. A jaro bylo letos studené," dodal s úsměvem Lejhanec.

Zlatá přilba bude i tentokrát vyvrcholením prodlouženého plochodrážního víkendu. Jeho program načne v pátek závěrečný čtvrtý závod mistrovství Evropy, jehož se účastní Milík a také Kvěch. Oba pojedou v Pardubicích dva závody ve třech dnech.

"Zatím jsem měl v tomto roce v evropském šampionátu trošku pech. Na domácí dráze chci ten konec sezony zajet dobře," přál si Milík.

V sobotu přijdou na řadu závod světového šampionátu ve flat tracku a 49. ročník Zlaté stuhy juniorů.