Na startu nejstaršího turnaje se sešly čtyři týmy, které se nejdříve utkaly ve skupině a potom v zápasech o umístění. Po ročnících 2008, 2015 a 2019 slaví OK Interiér titul nejlepšího halového týmu v Pardubicích již počtvrté.

O třetí místo se utkali fotbalisté Vatikánu a Pražského výběru United. Právě Vatikán se mohl spolehnout na dvoubrankového střelce Vosyku, který společně s Havelkou zařídil vítězství 3:1. Za United se trefil Mávr.

Finálový zápas začal poměrně překvapivě, když v první minutě šel Interiér lehce do vedení. Dubina se dlouho nedokázala smířit s tímhle výsledkem a po celé utkání se snažila o vyrovnání. To přišlo 35 vteřin před koncem, kdy se trefil nejlepší hráč turnaje Formáček a poslal utkání do penalt. V nich byli šťastnější hráči Interiéru.

PARDUBICKÝ POHÁR KOPASPORT 2023

OK Interiér - Pražský výběr United 5:0 Zavřek W.2x, Tesař, Kotajny, Teplý

SK M-Tech Dubina - Vatikán 1:1 Rosůlek - Havelka

OK Interiér - SK M-Tech Dubina 1:5 Zavřel W. - Formáček 3x, Rosůlek, Andrle

Vatikán - Pražský výběr United 2:4 Havelka, Zelenka - Mávr 2x, Hudec V., Hudec M.

OK Interiér - Vatikán 3:2 Zavřel W., Zavřel J. Zelinka - Kudrnáč, Pavlov

SK M-Tech Dubina - Pražský výběr United 3:1 Pitra, Mucha, Formáček - Dvořák

Tabulka

1. SK M-TECH Dubina 9:3 7

2. OK Interiér 9:7 6

3. Pražský výběr United 5:10 3

4. Vatikán 5:8 1

o 3. a 4. místo: Vatikán - Pražský výběr United 3:1 Vosyka 2x, Havelka - Mávr

Finále o 1. a 2. místo: OK Interiér - SK M - Tech Dubina 1:1 Teplý - Formáček na penalty 4:2

Soupisky medailistů

OK Interiér - Zavřel J, Zavřel W., Zelinka, Vávra, Kotajny, Teplý, Tesař, Václavek

SK M-Tech - Mucha, Andrle, Formánek, Holéci, Rosůlek, Formáček, Pitra

Vatikán - Pavlov, Zelenka, Kudrnáč, Havelka, Vosyka