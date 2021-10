"Dařilo se především Bajerovi, pro kterého to byl zatím nejvíce povedený zápas podzimu," vypichuje opatovický předseda. V závěru už jen domácí korigovali.

Opatovičtí zatroubili ke zteči a díky dvojici Práchenský - Bajer do poločasu skóre otočili. Úvod druhého poločasu si na rozdíl od předchozího utkání pohlídali.

"V zápase nám příliš nefungovala obrana a nedařilo se ani oběma gólmanům. No a útok stačil odpovídat na domácí trefy pouze v první půli," hodnotil utkání za klub jeho předseda Radek Kubelka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.