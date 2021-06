Do svých řad angažoval populární zpěvačku Olgu Lounovou, která pojede společně s pilotem Martinem Čábelou. Poprvé v historii Orionu MRG se tudíž v jeho barvách postaví na start regulérní automobil, a sice v kategorii Classics.

Novinkami je také angažmá endurového specialisty Jakuba Hroneše nebo zajištění nového asistenčního kamionu pro celý tým. Stálicemi jsou elitní světoví jezdci Martin Michek a Milan Engel.

PROHODÍ SI SVOJE ROLE

„Olgu zná hodně lidí bez ohledu na žánrové preference. Je nejen zpěvačkou, ale hlavně velkou motoristickou nadšenkyní. Dakarská rallye je pro ni největší sportovní výzvou. S nápadem přišel zkušený pilot Martin Čábela, který bude v následujícím ročníku řídit a Olga navigovat, na dalším Dakaru si potom pozici za volantem prohodí,“ prohlásil manažer týmu Orion MRG Ervín Krajčovič.

V minulosti měl ve svých řadách závodnici, jako první Češka do cíle Dakaru dojela v roce 2018 Olga Roučková na čtyřkolce. A Lounová na to bude chtít navázat. „Nejen to, jsem v krvi závodnice a nechci pouze dojíždět. Když bude šance, chceme se pokusit o skvělý výsledek, ale uvědomujeme si, že je to náš první společný start, kde se budeme hlavně seznamovat se specifickými pravidly a budeme se učit složitou navigaci,“ prohlásila Lounová, která se zúčastnila několika domácích rallyeových soutěží.

Martin Čábela má zkušenosti s okruhovými závody, rallye i závody do vrchu. „Závodím celý život v autě i na motorkách, ale tohle je nová výzva. S tímto vědomím je naším cílem hlavně úspěšně dokončit Rallye Dakar 2022, reprezentovat Českou republiku a zároveň vzdát hold klasickým sportovním vozům,“ uvedl zkušený Čábela.

Pojedou ve speciálně upraveném voze Matra Murena 4S. „Mělo by se jednat o jedno z nejkrásnějších aut na startu. Design auta spoluvytváří Blanka Matragi, která bude jeho kmotrou, jakmile se vůz dostaví,“ prohlásil Krajčovič.

ZAÚTOČIT NA ELITU

Hlavní pozornost však bude Orion MG upírat na kategorii motocyklů. Martin Michek skončil letos v lednu na desátém místě, čímž vyrovnal historický český výsledek na nejtěžší soutěži světa. Česká „blue army“ strašila tovární týmy. „Vylepšili jsme stroje po technické stránce, chceme zrychlovat, ale nikoli na úkor spolehlivosti,“ řekl manažer.

Michek bude znovu jeho nejžhavějším želízkem v ohni. „Prokázal, že je elitním světovým jezdcem, má skvělou rychlost a navigační schopnosti. Letos chceme uspět na světovém poháru Baja a odjet co nejvíce závodů. Myslím, že může celý šampionát vyhrát. Na Dakaru jsme potvrdili, že se můžeme pohybovat kolem desáté pozice a trápit tovární týmy,“ dodal Krajčovič, který má podobné cíle také s Milanem Engelem. „Rozumí si parádně s technikou, dokáže si prakticky cokoliv opravit a poradit si za každé situace. Čekáme od něho útok na nejlepší dvacítku na Dakaru.“

Nováčkem v týmu Orion MRG je Jakub Hroneš. „Jedná se o endurového specialistu, který má zkušenosti s motokrosem. Je to mladý a rychlý jezdec s dobrou fyzičkou. Čekáme od něho, že se v budoucnosti může stát jedním z nejvýraznějších motocyklistů na Dakaru. Je teď na nás, aby pochopil navigaci a seznámil se více s pouštním prostředí,“ tvrdí Krajčovič.

Další novinkou u české stáje je asistenční kamion. Rozšíří se tak zázemí a komfort z hlediska prostoru při převážení náhradních dílů. To bude důležité na Rallye Dakar, která se pojede na zcela novém území. „V Arábii bychom se měli pohybovat více na jihu, kde se doposud nejelo. Tam je poušť, která má rozlohu jako Španělsko a Francie dohromady. Organizátoři slibují více písku. Snad se Dakar zpomalí a ztíží se navigace,“ přeje si Krajčovič.

Před Dakarem jsou v programu týmu Orion MRG soutěže v rámci seriálu Baja v Maďarsku, Polsku či Maroku a také testování v poušti.