Plavání je nyní značně omezené. Pro plavce ještě více tím, že příprava v bazénu je velice specifická. Jak tréninky a tréninkové plány uzpůsobujete vašim svěřencům?

Plavání je opravdu specifické odvětví. Snažíme se pracovat na kondičce, aby úplně nezmizela. Nicméně pro plavání je velice důležitý cit pro vodu, který bohužel nemůžeme nasimulovat jinak, než ve vodě. Takže toto bude velký problém, jelikož cit pro vodu odchází dost rychle. Každý týden, kdy plavec netrénuje ve vodě, je velmi znát. Nyní tedy trénujeme celkovou fyzičku a posilujeme, aby svalstvo neochablo. Bohužel v tom má plavání velkou nevýhodu.

Jak se ve stavu nouze odvíjejí vaše tréninkové jednotky? Posíláte svým svěřencům uzpůsobené tréninkové plány, nebo se scházíte nějakým online způsobem v kolektivu?

Velmi se nám osvědčilo scházet se před video chat a společně cvičíme kruhové tréninky. Je to velká motivace pro všechny v týmu, jelikož cvičíme kolektivně a člověk nemusí cvičit doma sám. Jsme tak všichni v bezpečí u sebe doma, ale scházíme se každý den, jako obvykle (pousměje se).

V čem vidíte největší rozdíl mezi tréninky plavců a tréninky ostatních sportů? Myslíte si, že ostatní sporty (suchozemské) mají nyní určitou výhodu v tréninku?

Mají výhodu, jelikož většinu pohybů, které tyto sporty využívají, jde alespoň určitým způsobem nasimulovat. Ať už doma, nebo případně na vlastní zahradě, jelikož tyto sporty většinou používají atletické prvky a prvky běhu. Nicméně pohyb ve vodě, kdy se člověk vznáší, musí vodou proplouvat s co nejmenším odporem, tak to se doma natrénovat nedá.

Jak se díváte na situaci, že v nejvíce zasažené Itálii dovolili reprezentantům trénovat a bazény pro ně zůstaly otevřené? Sice s karanténním opatřením, ale trénovat nyní mohou.

Je to samozřejmě věc přístupu vlády, nicméně si myslím, že v tomto ohledu by bylo nejlepší se s tímto problémem co nejdříve vypořádat, aby všichni mohli co nejrychleji začít. Protože zda-li pár lidí například v Itálii nyní trénuje, tak vzhledem k posunutí všech soutěží a nyní i olympiádě, jim to bohužel k ničemu nepomůže. Nyní je celkově nejdůležitější zůstat na sportovní vlně, aby sportovci nevypadli z režimu a také doma se chovali náležitě sportovně. Ať už je to právě domácí cvičení, nebo držení zdravé stravy.

Jak to nyní vypadá se sezonou pro ploutvové plavce a jakých soutěží se již plavci stihli účastnit?

Naše sezona kopíruje školní rok, takže je od září do června. V červenci bývají šampionáty MS a ME. První půlku sezony tak kalendářně máme za sebou, určitých závodů jsme se účastnit stihli, ale ty nejdůležitější bývají až od jara do léta, kdy se rozběhne světový pohár. V něm se bohužel stihlo odplavat jen jedno kolo. Republikový šampionát jednotlivců a družstev bude přeložen a další kvalifikační závody na MS a ME jsou zatím odloženy na neurčito. Větší část sezony je tak tímto narušena.

Myslíte si, že se tedy celá sezona posune, nebo bude předčasně ukončena a od září odstartuje nová?

Myslím si a doufám, že tyto nejdůležitější závody se budou přesouvat na podzim.

Budou mít vaši svěřenci čas a možnost se kvalifikovat?

Věřím, že určitě ano.

V případě, že se sezona znovu rozběhne, co bude pro váš tým jejím vrcholem?

Vše bude záležet na soutěžích, které se nakonec přesunou a které se konat budou. Bylo by skvělé, kdyby se hoši za KP Pardubice mohli účastnit MEJ, které by bylo jistě vrcholem. Případně pak, zda-li se bude konat nějaké kolo světového poháru, nebo republikový šampionát, to lze také za vrchol jistě považovat. Nechci spekulovat dopředu, vše bude záležet na situaci a možnostech cestovat. Jelikož světový pohár i MEJ se koná v zahraničí.

Kolik máte v přípravě KP Pardubice plavců, kteří se na soutěže chystají?

Nyní jsou v přípravě čtyři závodníci, kteří mají nejvyšší ambice. Jinak ostatní členové týmu mají nyní více volna, jelikož ještě nedosahují tak vrcholné úrovně. Nicméně i oni by velmi rádi co nejdříve nastoupili zpět do tréninku a do vody. Protože je to pro ně skvělý koníček a zábava. V nynější době náš celkový tým tvoří desítky ploutvových plavců od 7 do 17 let.

Jak se dá v této kronavirové době udržet morálka všech v týmu? Můžete sdílet tip, konkrétně vzhledem k vaší nejsilnější tréninkové skupině, o které se zmiňujete?

Video chaty a společné cvičení jsou jistě skvělou motivací a dobrým prostředkem, jak udržet morálku a motivaci všech. Máme tak díky tomu každodenní kontakt, na který jsme z bazénu zvyklí a o který jistě nikdo z nás nechce přijít. V průběhu našeho online tréninku si vždy i popovídáme, jak o plavání, tak o každodenních tématech, jak jsme zvyklí. Posíláme si v průběhu dní i motivační videa, tipy na sportovní filmy a další, aby člověk měl stále sport na očích a těšil se na to, až se situace zlepší a budeme se moci všichni do plného tréninku vrátit.

Máte motivační vzkaz nejen pro své „ovečky“?

Doufám, že tuto nepříjemnou fázi našich kariér budeme mít brzy za sebou. Podaří se ji vyřešit co nejdříve a snad se znovu všichni sportovci shledáme na našich sportovištích.

(ac, zz)