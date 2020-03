Záplava. Když se někdo topí ve vodě, je to vždy životu nebezpečné. Jenže karatisté Lions Pardubice se topí v úspěších. V loňském roce čeřili vrchní vody na světovém i v evropském šampionátu. A jejich soupeři by si měli zapsat za uši, že ve sklízení cenných kovů hodlají pokračovat i v letošním roce.

Zábavnější tréninky

Pardubičtí lvi zažili vynikající sezonu, na které se projevily změny tréninkového konceptu dle aktuálních trendů sportovní přípravy.

„U žáků jsme se více zaměřili na rozvoj dovedností odpovídajících věku a zábavnější formě pojetí tréninku. U dorostenců, juniorů a dospělých jsme rozšířili možnosti přípravy o navazující související aktivity a zaměřili se na zvyšování výkonnosti,“ komentuje změny v organizaci tréninků předseda klubu Ondřej Charvát.

„Investovali jsme do navýšení licencí a rovněž do vzdělání všech trenérů a asistentů v klubu ve spolupráci s UK FTVS… A že se to rozhodně vyplatilo je patrné z dosažených výsledků již v minulém roce,“ prozrazuje tajemství úspěchu.

Medailová bonboniera

Z loňského mistrovství světa WSF (styl Shotokan) v Rumunsku se pardubičtí karatisté vrátili s celkovou bilancí: 4x zlato, 6x stříbro, 12x bronz. První místo získal kata tým v kategorii dospělých (Charvát, Tesař, Vobruba), který vylepšil loňské stříbro, Michal Dvořák (kata s postižením) a Gabriela Beranová (kumite juniorky váha i open). Za zmínku i stojí první místo Kristýny Vavruškové (juniorky open) na MS v organizaci SKIF (tradiční, fullkontaktní organizace).

Na evropském šampionátu organizace WSF čeští bojovníci hájící barvy Pardubic vybojovali 5 zlatých, 8 stříbrných a 12 bronzových medailí. Ty nejcenější dovezli domů: Milan Tesař, Filip Filipi, Mariia Kobernyk, Tereza Šrůtová a Michal Dvořák.

S profi kluby světa

Obtížnost kategorií měla být velice vysoká v souvislosti s rozhodnutím o oficiálním začlenění organizace WSF (styl karate Shotokan) do struktury WKF (Olympijská organizace karate).

„To se prakticky okamžitě projevilo větší profesionalizací a angažovaností zemí, kde je karate profi placeným sportem, v této organizaci,“ vysvětluje první muž klubu.

Ale znáte to: rok 2019 je mrtev, ať žije rok 2020…

„Máme v plánu ještě více vylepšit tréninkové možnosti v klubu a prohloubit spolupráci s profi kluby světa. Do toho započítáváme kontakty s významnými trenéry a odborníky na sportovní přípravu nejen výkonnostních sportovců. Také dětí, kterým jsme upravili tréninky tak, abychom připravovali budoucí úspěšné sportovce a zároveň je vedli světem, kde se cvičí pro radost z pohybu,“ přibližuje Charvát.