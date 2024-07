Na 14. mistrovství Evropy v Co-Ed Slowpitchi, čím dál více populárnější formě softballu, bojují Češi jako lvi. A lvice! Smíšené reprezentační družstvo mužů a žen zatím v Pardubicích vyhrálo všech 6 zápasů, do kterých nastoupilo! Jedná se o historickou událost, Česká republika tak může v sobotu poprvé vyhrát v tomto sportu mistrovství Evropy.

Ve čtvrtek si družstvo pod vedením slovinské trenérky Saviny Goličnikové zajistilo díky páté a šesté výhře nad Rakouskem a Belgií postup do sobotního finále, kde bude hrát proti výběru Velké Británie.

Jakub Procházka dokonce vede pořadí hráčů, kteří odpálili takzvaný homerun, když nechytatelný míček ze své pálky adresoval již osmkrát mimo hřiště.

Zajímavostí je, že mužstvo je složené z osmi žen a osmi mužů, takže na své si přijdou i odborníci na kvóty. I trenérský štáb je pěkně rozdělený - již zmiňovaná Goličniková jako hlavní trenérka a Max Zerhausen jako specialista na obranu. Tedy v činnosti, když družstvo zrovna není na pálce, ale naopak loví míčky a hráče soupeře.

Ve výběru trenérky Goličnikové můžeme najít několik kuriozních nominací. Například málokdy vidíme v jednom týmu maminku s dcerou, jako je to v případě Venduly a Karolíny Hanákových, nebo manželský pár v případě Procházkových. I věkové rozpětí reprezentantů je interesantní. Zatímco nejstarší matador týmu Lukáš Záruba je narozen v roce 1977, benjamínci týmu Aneta Rambousková a Michal Filip jsou narozeni v roce 2006. V nominaci figuruje i pět hráčů z Pardubic.

Na turnaji vládne přátelská atmosféra jak mezi hráči a týmy, tak i fanoušky. I proto by naši reprezentanti uvítali, kdyby je na závěrečný zápas turnaje, který se může zapsat do dějin českého softballu přišlo podpořit co nejvíce fanoušků, kteří jsou v Pardubicích a okolí proslulí svou vášní pro sport a vytvořili jim nezapomenutelnou atmosféru.

Boje o umístění startují na hřišti ve Svítkově v areálu Na Pašti v sobotu od 9 hodin a finále o zlatou medaili mezi Českem a Velkou Británií startuje v 16 hodin.