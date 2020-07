Rovnice zůstává zachována. Červenec = šachy = Pardubice… Vyznavače královské hry nezastavil ani koronavirus. V pondělí vypukne první část festivalu Czech Open. Pojata jako Letní šachové Pardubice. O narychlo vzniklém projektu více prozradí MARTIN PETR, předseda Českého šachového svazu. Pochází z Hradce Králové a mimo jiné má extraligový titul s Pardubicemi.

Kdo přišel s nápadem na Letní šachové Pardubice?

Ten nápad vznikl poté, co byla zrušená šachová olympiáda. Tak jsme vymýšleli, jak je zapojit. Uspořádat pro ně nějaký turnaj, aby neztratili svojí výkonnost. Napadlo nás spojení s Czech Open. Byla to taková přirozená myšlenka. S organizátory festivalu jsme se velmi rychle domluvili, jelikož se i jim hodila možnost uspořádat v červenci nějaký menší šachový svátek.

První signál tedy vyšel ze šachového svazu?

Od nás. Reprezentanti vlastně neměli co hrát.

Byly Pardubice jednoznačnou volbou?

Ano, byla to naprosto přirozená volba. Tím, že jsme soustředění reprezentace chtěli zorganizovat v červenci, protože během dubna, května se objevily signály, že koronavirová situace bude v létě lepší, už to bylo jasně na Pardubicích.

Možná se také jednalo o vstřícné gesto vůči pardubickým organizátorům, protože se mohou po výpadku mamutí akce alespoň částečně zahojit…

Přesně tak. Musím zmínit, že jsou pro nás váženým partnerem. Dokázali v celé České republice zorganizovat spoustu špičkových mezinárodních turnajů. Czech Open je největším festivalem šachu a her na světě. Šachový svaz je rád, že má takového partnera v Ave kontaktu. K tomu bych zmínil ještě jeden zajímavý fakt.

Povídejte.

Česká republika je podle počtu partií, které jsou oficiálně započteny na šachový rating sedmá na světě. Což neuvěřitelné zjištění. Před námi jsou pouze giganti typu Ruska, Indie. Nicméně figurujeme před několika velkými šachovými zeměmi. A to je zásluha lidí z Ave kontaktu a turnajů, které pořádají.

Obsazení akce připomíná startovní listinu na velmistrovském turnaji Czech Open, nemyslíte?

Nad formátem reprezentačního šachového festivalu jsme dlouho dumali. Chtěli jsme zapojit do hry, muže, ženy i juniory. V šachách to ale funguje tak, že muži jsou výkonnostně lepší než ženy. Takže jsme přemýšleli, jak to skloubit. Pro nás jsou jejich vzájemné vztahy velice důležité. Nakonec se nám to podařilo formou simultánek.

Jak to bude vypadat v praxi?

Budou postavené čtyři šachovnice a velmistr bude hrát na všech na jednou. Zatímco dámy i junioři nastoupí ve společném týmu. Je to pro ně výjimečná příležitost zahrát si s tak silnými šachisty. Na normálních turnajích by se nepotkali. Pro velmistry to bude naopak zajímavá zkušenost a možnost rozehrát se po delší pauze. Jenže…

Co máte na mysli?

Ne všichni naši velmistři měli chuť hrát simultánky. Chtěli si zahrát oficiální zápas. Vyšli jsme jim vstříc. Historicky nejmladší český velmistr Thai Dai Van Nguyen se střetne s českou dvojkou Viktorem Lázničkou a Peter Michalík pak s nejlepším českým hráčem Davidem Navarou. Těmto duelům říkáme pracovně výzva. Nechme se překvapit, zda-li mladší hráči už dospěli na úroveň svých reprezentačních kolegů. Pro úplnost, již zmíněné simultánky zase nazýváme zkouška, protože ostřílené velmistry vyzkouší ženy a junioři.

Českou republikou se znovu valí koronavir. Do Pardubic se chystají reprezentanti z různých koutů. Nebojíte se nových omezení?

Tím se nezabýváme. Tato červencová akce je malá. Bude čítat pětadvacet účastníků. I kdyby došlo k zavedení nějakých opatření, tak budou platit pro akce nad sto lidí, což ta naše není.

A co když bude někdo z reprezentantů z kraje, který je výrazně ohrožen touto nemocí? Nezrušíte jeho účast?

Abychom přemýšleli nad tím, kdo je odkud a zakazovali mu účast, tak to vůbec ne. V této souvislosti bych zmínil jednu věc. Jako jeden z mála sportů jsme byli schopni a ochotni dohrát všechny tuzemské soutěže družstev. Samozřejmě jsem zaslechl spoustu ohlasů, že se lidé nakazí a já je budu mít na svědomí až umřou. Nemám žádné zprávy a nějakém šachistovi, že by se nakazil v průběhu mistrovských soutěží.

Budou zpřísněna hygienická opatření?

Budeme dodržovat všechna nařízená opatření. Za současné situace není nutné nic zpřísňovat. Na místě bude dostatek dezinfekce, budeme mít postup, kdyby se někomu udělalo špatně. Diváci mají vstup volný. Hráčský prostor bude oddělen od diváků, což už bývá na běžných šachových turnajích. Dřív to bylo tak, že se u šachů mohlo kouřit a diváci stáli nad šachovnicemi a pomalu strkali do hráčů. To se postupně všechno změnilo. Ale i tak je to pro diváky zážitek, protože na místě partie komentuje. Nebo vysíláme živě prostřednictvím internetu.

Ve vzduchu visí i zavedení roušek. Dá se hrát se zakrytými ústy?

Světová šachová federace FIDE začala roušky doporučovat roušky. Po světě už se takto hraje. Momentálně například v Řecku. Hráči mají mezi sebou rozestupy. My sledujeme vývoj v České Republice. Uvidíme, jak se to všechno vyvine.

Můžete to být do budoucna konkurence pro samostatný Czech Open, nebo se jedná o jednorázovou záležitost?

Letos je akce koncipovaná jako soustředění národního týmu. Tedy mluvíme o jednorázové záležitosti. Má svým způsobem nahradit šachovou olympiádu, která se měla konat v srpnu. Její nový termín je určen pro příští rok, stejně jako pro klasickou olympiádu v Tokiu. Prioritou FIDE ale je, aby se vrcholu mohly zúčastnit všechny státy. Nikdo však neví, jestli to bude proveditelné. A ta se může stát, že se Letní šachové Pardubice stanou do budoucna tradicí…

Na co se těšit?

Úterý 28. července – sobota 1. srpna: Výzva (zápasy českých velmistrů), Zkouška (simultánky velmistrů proti týmům žen i juniorů) – obě hry od 14.30, čtvrtek 30. července: uzavřený turnaj legend v rapid šachu, střetnutí ženy vs. junioři – obě hry od 14.30, neděle 2. srpna: bleskový turnaj pro všechny reprezentanty – 10.00. Vše v pardubickém hotelu Labe. Pátek 31. července: šachový program pro veřejnost – 9.00 až 21.00, Atrium Palace Pardubice.

Hráči – kompletní česká špička: David Navara, Viktor Láznička, Peter Michalík, Thai Dai Van Nguyen, host Sergej Movsesjan, Zbyněk Hráček, Jiří Štoček, Vlastimil Babula.