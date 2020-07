Druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál favorizovaný Ange Guardian v sedle s Jiřím Kouskem a pátým kvalifikačním triumfem vyrovnal rekord Trezora. Druhý skončil v dostihu na 5800 metrů další svěřenec legendárního Josefa Váni Sottovento, jenž v cílové rovince dotahoval ztrátu, ale marně.

II. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou na pardubickém dostihovém závodišti. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

"Koník byl super nachystaný. Mně po pětiměsíční pauze trochu chyběla kondice, ale on je zkušený a dohnal to za mě. S ním je perfektní svezeníčko. Je to hodný koník, dělá, co od něj chceme," řekl Kousek České televizi.