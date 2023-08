Pardubická juniorka: Překvapení u chlapců. Jednička se do finále nepodívá

Pardubická juniorka míří do svého finále. To se uskuteční již zítra. Nutno říct, že semifinálové boje přinesly pořádné překvapení. Nasazená jednička Maxim Mrva nezvládl boj s Jakubem Filipem a opět končí jeho cesta před samotným vrcholem. Soupeřem Filipa bude Petr Brunclík. U dívek se dle všech predikcí do finále dostala Laura Samsonová. Ta se utká s Kristýnou Tomajkovou.

Jakub Filip překvapil všechny přítomné diváky a probojoval se do finále Pardubické juniorky. | Foto: pořadatel