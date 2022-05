1. dostih – Cena Slavia pojišťovny a.s.: 1. Naarden – Čmiel, 2. Bonanza Gold – ž. Faltejsek, 3. Blondi – žk. Zedková.

2. dostih – Cena Jockey Clubu ČR: 1. Svenson – Vyhnálek, 2. Surabaya – ž. Faltejsek, 3. Red Cliff – ž. Liška.

3. dostih – Pohár BICZ holding 2022: 1. Lianel – Kocman, 2. Northerly Wind – ž. Faltejsek, 3. Bob Heart – Čmiel.

4. dostih – Cena s Kapkou naděje: 1. Libuška – ž. Novák, 2. Figaro Des Bordes – ž. Matuský, 3. Forman – ž. Liška.

5. dostih – Cena společnosti Tipsport: 1. Gatsby – ž. Faltejsek, 2. Well Absolut – ž. Myška, 3. Laverno – ž. Novák.

6. dostih – Úvodní cross country Koroka: 1. Night Moon – ž. Faltejsek, 2. Chelmsford – ž. Velek, 3. Dajuka – ž. Matuský, 4. Del Rey – Kocman, 5. Zataro – ž. Novák.

7. dostih – Cena podporovaná spol. Provet: 1. The Bar is Closed – Kocman, 2. King`s Shilling – ž. Matuský, 3. Jacqueline – am. Polesná.

8. dostih – Cena Dostihového spolku a.s.: 1. Alegoria – Kocman, 2. Sexy Lord – Palczyński, 3. Ararat – Čmiel.

Start – cíl. Největší favorit prvního vrcholu začínající dostihové sezony, Night Moon s žokejem Faltejskem dostihové sezony splnil přání sázejících. Tedy těch co preferují jistotu před rizikem.

Do Ceny Koroka, tedy cross country na 4,5 kilometrů nacválalo devět koní. Výrazný počet diváků se mohl těšit na překážky z Velké pardubické jako jsou Irská lavice, Malý popkovický skok, Hadí příkop a Velká voda.

V úvodu se v popředí usadila dvojice Popinjay s žokejem Myškou a Del Rey s Kocmanem. Na záda jim ale dýchal Night Moon. Velmi rychle se na jedné z překážek lehce srazili Faltejsek s Myškou.

„Nevím, jestli jsem do Myšáka praštil. Doufám, že ne. Koníkovi to vycházelo, že si dupne, ale zvedl to dřív. Skáče to nahoru a dává do skoku velkou sílu. Byl to hodně velký skok, ale on je silný na nohách,“ vysvětluje kolizi Jan Faltejsek.

Na Irské lavici přišel jediný pád celého závodu. Když Popinjay shodil svého jezdce. Night Moon dál udával tempo, ovšem po prodlouženém Taxisu se na jeho úroveň dostali Chelmsford s žokejem Velekem a Dajuka s Matuským. Chelmstord ale zaváhal na překážce číslo 28.

Závod ovládl stylem start - cíl NightMoon s žokejem Janem Faltejskem.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Faltejsek o parník

Na té další málem předčasně skončil Faltejsek. Krkolomný skok ale vymanévroval a v cílové rovince už kraloval.

„Druhá domů, byla moje velká chyba. Koníka jsem spletl. Šlo jenom o to, jestli to ustojím. Zachránil mě, jelo se dál,“ popisuje trable dvě překážky před cílem Faltejsek.

V cílové rovince vedl svého koníka pod rukama, zatímco jeho soupeři zoufale poháněli oře bičíkem. Ani to jim však nepomohlo. Ještě před cílovou páskou mohl vítěz svého kamaráda pohladit po hlavě. „Night Moon je výborný kůň, který zraje jako víno. Je dobře, že dostává čas,“ pochválil svého čtyřnohého kolegu Jan Faltejsek.

A to jeho kůň ještě naběhal metry navíc.„Má dost rychlosti. Musí přesně vědět, kam se jede. Když to neví, tak si občas hodně najede,“ objasňuje své velké oblouky vítěz. Druhý doběhl Chelmsford.

„Je to super skokan. Akorát mi udělal na první klasice po trávě chybu. To mě stálo vítězství. Pevně jsem tam seděl a držel ho pěkně v rukách. Zkrátka vyhrál ten lepší,“ sportovně přiznává žokej Ondřej Velek. Třetí místo v Korokově „memoriálu“ brala Dajuka.

Komentář Zdeňka Zamastila:

Pardubice jsou více než půl koně…

Plné ochozy. Respektive slušně naplněná hlavní tribuna. Přitom se nejednalo o žádnou kvalifikaci, či dokonce Velkou pardubickou. Ale „pouze“ o zahájení sezony. Vysoké návštěvnost zajistil půst v covidové pandemii. Navíc příznivci dostihového sportu znovu ukázali, že koně v Pardubicích zkrátka táhnou. S trochou nadsázky řečeno, je až s podivem, že má krajské město ve svém znaku jen polovinu koně. Nabízí se smělá otázka, jestli by nestálo za zvážení tu druhou tam domalovat…