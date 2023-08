Bikrosovému oddílu TJ BMX Pardubice se daří vychovávat další vynikající závodníky, kteří se prosazují nejen na domácí, ale i evropské a světové scéně. Po Hladíkové, Tumpachovi, Živnému, Peškovi či Ciprovi, se nyní daří dalším jezdcům a není jich málo. Hlavní klubový trenér Hadrava tak může s radostí sledovat výsledky své práce.

Pardubický bikros slaví dále úspěchy. | Foto: René Živný

Ráliš a Souček světovými šampióny v bikrosu.

Závodnicky našlapané léto začalo domácím šampionátem v Brně, kde se podařilo pardubickým jezdcům získat celkem šest medailových umístění v kategoriích challenge. Ve svých věkových třídách brali Vít Gruntorád zlato (16 let), Michala Emma Sulewska (6 let), Tomáš Souček (9 let), Dominik Ráliš (12 let) stříbro a Oliver Nešický (7 let) s Jakubem Sokolem (16 let) bronz.

V hlavních kategoriích, počítaných bodově rovněž do olympijské kvalifikace, pak získal Vilém Sokol (Junior Men) páté místo a Tomáš Merta (Elite Men) místo čtvrté.

Klubu se dařilo i v následném Mistrovství ČR teamů, kde celek TJ BMX Pardubice A vybojoval bronzovou placku.

Horké léto pokračovalo následně evropským šampionátem ve francouzském Besanconu, který nám přinesl dva evropské šampióny. V kategorii devítiletých se prosadil Tomáš Souček a v kategorii dvanáctiletých Dominik Ráliš.

A aby toho nebylo málo, tak se na světovém šampionátu v Glasgow radovali ti samí jezdci z titulů šampionů světových!

Pardubický bikrosový klub, který opečovává svoji dráhu na sídlišti Závodu míru, je rovněž osvědčeným pořadatelem velkých závodů. V minulosti byl již pověřený pořádáním evropského šampionátu, olympijské kvalifikace či národního šampionátu. Také v letošním roce hostí několik významných závodů. Po jarním, Středoevropském poháru, nás čeká o víkendu 30.9. – 1.10. finálový dvojzávod letošního Českého poháru BMX.

Předseda klubu Zdeněk Merta, mimochodem stále aktivní závodník, chválí současnou partu členů klubu, která se podílí jak na chodu klubu, tak přípravách závodů.

„Připravit celý areál na tak významné závody, které nám Český svaz cyklistiky přiděluje, je velký závazek. Musím říci, že v současné době panuje v klubu výborná nálada a především spolupráce a díky řadě brigádnických hodin členů klubu a jejich rodičů, se stále držíme s naší tratí na mezinárodní úrovni. Pořádat takto velké závody by samozřejmě nešlo bez podpory našich sponzorů, ale také Pardubického kraje, města Pardubice a Národní sportovní agentury.“

Bývalý profesionální jezdec René Živný je nadšený výchovou mladých jezdců v klubu.

„Mám velkou radost, že se daří mladým jezdcům stále zlepšovat v mezinárodní úrovni a některým se dostat dokonce na samotnou světovou špičku. Je to velká zásluha trenérů a v našem sportu také rodičů, kteří investují mnoho času a peněz do účasti na mezinárodních závodech po celém světě. Bez toho by mladí přišli o srovnání s hlavní konkurencí. Navíc zázemí dráhy na Závodu míru je rovněž špičkové a tak doufám, že se všem vyhnou zranění a budou se stále zlepšovat vzhledem k postupu do juniorských i elitních kategoriích. Kromě světových fenoménů Součka s Rálišem, zde máme také další špičkové jezdce, kteří mohou zvládnout přechod na dospělý bikros na velice slušné úrovni. Vilém Sokol, Antonín Hadrava, Sebastián Pařízek, Jakub Sokol či Vítek Gruntorád jsou špičkami ve svých věkových kategoriích."

Po skončení světového šampionátu v Glasgow, kde nás kromě Tomáše Součka a Dominika Ráliše reprezentují také Zdeněk Merta a Ondřej Souček, čeká naše jezdce ještě finálový dvojzávod

Evropského poháru v portugalském Anadie a několik závodů na domácích tratích , včetně již zmiňovaného finálového závodu Českého poháru v Pardubicích.

(RZI)