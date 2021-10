Tomáš Hvězda získal zlatou medaili a zkompletoval svou sbírku z domácích šampionátů. Po bronzu a stříbru z MČR kadetů (14 - 16 let) nyní bral zlato mezi juniory.

Další cesta vedla již do finále, kde Hvězda potkal Kutila (Kutil Gym Praha). "Tomáš byl po celá tři kola lepší, soupeře tvrdě a přesně zasahoval. Zaslouženě vyhrál u všech pěti bodových rozhodčích na body," popisoval Štaud.

Mladý boxer, který se na šampionát nominoval za Boxerský klub SKP Pardubice, měl ve vyřazovacích bojích volný los. V semifinále pak narazil na Řezníčka z Prahy. "Tomáš vyhrál způsobem KO již v prvním kole, a to po přesně mířeném háku na žebra," řekl jeden z trenérů Jiří Štaud.

Zástupce Boxerského klubu SKP Pardubice Tomáš Hvězda vybojoval zlatou medaili na mistrovství České republiky juniorů. Hvězda v Třeboni vyhrál v pérové váze do 57 kg.

